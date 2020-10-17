Güvenlı gıda ıle güvenlı gelecek

PINAR Süt Yönetim Kurulu Başkanı İdil Yiğitbaşı, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün 75. yılı ile birlikte kutlanan 16 Ekim Dünya Gıda Günü'nde sürdürülebilir tarım ve güvenli gıdaya vurgu yaptı. İdil Yiğitbaşı, "Pandemi, tarım-gıda sistemlerinin kıymetini, dünyamızı besleyen çiftçilerimizin önemini hepimize hatırlattı. Tarımı birlikte büyütmek, sürdürülebilir kılmak, geleceğimiz için atacağımız en kıymetli adımlar... Pınar Süt olarak kurulduğumuz günden bu yana Türkiye'ye üretim, üreticiye eğitim desteği modelimizle bu yapıyı uyguluyoruz. 1975 yılından bu yana çiftçilerimizin sütlerini güvenle işliyor, sağlıklı nesiller yetiştirme misyonumuz ile yurdun her noktasına ürünlerimizi ulaştırıyoruz. Düzenlediğimiz eğitimler sayesinde çoğunluğunu kadınların oluşturduğu çiftçilerimizin bilinçlenmesini sağlarken; üretilen sütün kalitesinin ve verimliliğinin artmasıyla birlikte çiftçilerimizin refahının yükselmesine de katkıda bulunuyoruz" dedi.

'DEĞER KATIYORUZ'

Her üreticiyi birer iş ortağı olarak gördüklerini dile getiren Yiğitbaşı, "Onursal Başkanımız Selçuk Yaşar'ın 'Çocuklar daha çok ve sağlıklı süt içmeli' söylemi ile açtığı bu yolda, iş süreçleriyle sürdürebilirliği birleştiren, doğaya ve insana saygı duyan bir marka olarak tüm paydaşlarımız için değer yaratıyoruz. Sürdürebilirlik yolculuğunda en büyük desteği de paydaşlarımızdan alıyoruz" dedi.