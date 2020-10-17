Ege’nin engelsiz en büyük adımı

İzmir'de Konak Belediyesi'nin Engelli Bireyleri Koruma Vakfı (EBKOV) ile Alman Kulesi Evleri olarak adlandırılan bölgede hayata geçirdiği 'Engelsiz Yaşam Köyü', hayatlara dokunuyor. Hayata özel bir çocuk olarak gözlerini açan down Sendromlu 2 yaşındaki Ege Şen'in hayatı, Engelsiz Yaşam Köyü'nde değişti. Yaşıtları gibi yürüyemeyen sadece kalçasının üzerinde ve sürünerek hareket edebilen Ege, annesi tarafından on sekiz aylıkken Engelsiz Yaşam Köyü'ne getirildi. Ege, Engelsiz Yaşam Köyünde, Uzman Terapist Seda Paskal'ın başlattığı fizyoterapi sayesinde vücudunu nasıl kullanması gerektiğini öğrendi ve tedavinin ikinci ayında da emeklemeye başladı. Ege'nin fizyoterapisi, pandemi döneminde uzaktan sürdürüldü. Minik Ege, özenle yürütülen fizyoterapi sayesinde kısa bir süre içinde yürümeye de başladı. Hem Ege'nin ailesi hem de merkezin çalışanları büyük bir mutluluk yaşadı.

TARİFSİZ MUTLULUK

Ege'nin gelişim sürecindeki adımların daha hızlanacağını söyleyen Uzman Terapist Seda Paskal, "İşe emekleme çalışmalarıyla başladık; çünkü takıldığımız yer emeklemeydi. Yaklaşık iki ay sonra emekledi. Ege şimdi de yürümeye başladı. Bundan sonra ileri düzey beceriler çalışılacak. Merdiven çıkma, denge becerilerini geliştirme, çeviklik gibi ileri düzey becerilere odaklanacağız" dedi. Oğlunun emeklemesini ve ardından ilk adımlarını attığını gören Anne Emel Şen, "Çok duygulandım. Bu çocukların emeklemesi ya da yürümesi daha fazla emek gerektiren bir süreç. Her emeklediğini, yürüdüğünü gördüğümde hala çok mutlu oluyorum. Diğer annelerden çok daha fazla mutlu oluyorum" dedi.