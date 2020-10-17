Çocukluk aşkım görevim oldu

Türkiye'nin ve dünyanın çeşitli şehirlerinden binlerce kişiyi hayalindeki yüze ve buruna kavuşturan, ülkemizde ve hatta yurtdışında fenomen doktorlar arasında yer alan ve spor aşığı Kulak Burun Boğaz ve Yüz Estetik Cerrahisi Uzmanı Op. Dr. Cem Karas iş, özel ve spor yaşamını anlattı. Çocukluğundan beri sporu çok sevdiğini ve basketbola özel bir ilgisi olduğunu belirten Op. Dr. Karas Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol Şube Başkanlığına uzanan serüveni anlattı

KSK İLE 30 YIL ÖNCE TANIŞTI



Karşıyaka Spor Kulübü ile orta 3'üncü sınıfta tanıştığını anlatan Op. Dr. Cem Karas, "O yıllarda Bayraklı'da oturuyorum. Mahallede ve okul bahçesinde sürekli basketbol oynuyoruz. İyi oynadığımı düşünüyorum. Arkadaşlarım sürekli beni övüyor. Bildiğim tek takım Karşıyaka Basketbol Takımı. Bir gün annemden izin alıp otobüse biniyorum. Ailemin durumu belli , kendi başımın çaresine bakmam lazım. Karşıyaka stadın orda iniyorum otobüsten. İdman nerde yapılıyor diye soruyorum ve içeri giriyorum. Benim yaşıtlarım antrenmanda, çocukların hepsi fişek gibi. Hepsinde efsane nike basketbol ayakkabıları var. Bende yok. Utana sıkıla içeri giriyorum, antrenör olduğunu düşündüğüm orta yaşlı bir abi de bana bakıyor, kim bu çocuk diye? Merhaba diyorum ben iyi basketbol oynadığımı düşünüyorum beni dener misiniz? Antrenör bana bakıyor, tamam gel bakalım hazırlan. Çocukların arasına katılıyorum ve idmana çıkıyorum. İşte Karşıyaka Spor Kulübü Basketbol takımı ile tanışmam bu şekilde oluyor. Bundan tam nerdeyse 30 yıl önce" dedi.

'DEVAM EDEMEDİM'



Op. Dr. Cem Karas idmanlara devam edememişinin sebebi ile ilgili olarak, "O yıllarda sandığım kadar iyi bir basketbolcu olamayacağımı anlıyorum. Ayrıca antremanlara çok fazla devam edemiyorum. Çünkü her gün Bayraklı'dan gidip gelmem gerek, ailem için ekstra bir yük. Yol parası, yemek parası? Zor şartlardayız o zamanlar. Daha sonra İzmir Atatürk Lisesi'ne gidiyorum. Orada da top peşindeyim ama bizim dönem resmen altın çağ. Hüseyin Beşok'ların olduğu dönem. Hiç takıma giremiyorum, hep yedek. Ama içimdeki basketbol aşkı bitmiyor. Hep bir şekilde basketbolun içindeyim. Sonra Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi. Orada da basketbola devam. Okul takımları, amatör takımlar derken kopamıyorum hiç bir zaman" ifadelerinde bulundu.



BASKETBOL SEVDALISI



TIP Fakültesi ve sonra uzmanlık derken hayatının yoğun bir çalışma temposunda geçtiğini söyleyen Op. Dr. Cem Karas, şöyle devam etti: Uzmanlığımı tamamladıktan sonra 9 Eylül Üniversitesi'nde, yurt dışında bazı eğitimlere katılıp sonrasında İzmir Ekol KBB hastanesini kuruyoruz. Sonra yoğun bir iş hayatı, hem de çok yoğun. Basketbol aşkım biter mi? Bitmez. Çok zor bir çocukluk geçirdik. Allah'a şükür tabi ailem beni en iyi şekilde okuttu. Ancak ekstralar için bazen bütçe ayıramıyorduk. Belki o dönemlerde bir destekleyenim olsaydı farklı olabilirdi. Bu hep içimde ukte kaldı. İş hayatından kalan zamanlarda, bu defa alt yapıya gençlere yöneldim. Üniversitede okuyan genç çocuklardan oluşan takımlar kurup, küçük liglerde hep mücadele ettik. Hem basketbol sevgim hem de gençlere destek olmak beni daha da motive ediyordu. Yıllarca, hatta geçen seneye kadar desteklediğim 10'larca üniversite öğrencisi olmuştur.

12 YIL ÖNCE

BUNDAN tam 12 yıl önce de, sevgili Nazım Torbaoğlu beni aradı, basketbol şube için çalışırmışsın dediğinde havalar uçtum tabi. O dönemden bu yana da ana yönetim dahil olmak üzere sürekli Karşıyaka Basketbolu için çalıştım. İçimdeki bu sevgi bitmez. A takımla beraber olmak çok güzel. Hele ufuk hoca gibi bir hocayla çalışmak efsane. Böyle güzel bir muhit böyle güzel bir camia, böyle güzel insanların olduğu başka bir yer yok bence. Yıllardır çok seyahat ettim işim gereği, çok ülke şehir gördüm, sporla yatıp kalkan şehirlerde, insanlarla arkadaşlıklar kurdum. Bizim Karşıyaka'mız hepsinden güzel ve çok daha iyi. Fakat biz çok daha iyi olmak zorundayız. Şu anda 45 yaşındayım ama felsefi açıdan baktığımızda belki 50 bin yaşındayım. Neden mi, mesleğim gereği sürekli insanlarla temas halindeyim, onları dinliyorum konuşuyorum tedavi ediyorum. Sporda böyle en temiz en sağlıklı iletişim. Yıllarca biriktirdiğim bu birikimimi şimdi kullanma zamanı, inşallah alnımızın akıyla. Aslında kafamda bir sürü projem var. Bunları anlatmak bile heyecan verici benim için. Bunları sırası geldikçe hayat geçirmek en büyük dileğim. Yani daha çok yapacak işimiz var.İzmir Büyükşehir Belediyesi geçtiğimiz aylarda Karşıyaka Nikah Dairesi ile Karşıyaka Vapur İskelesi arasındaki yaklaşık 1 kilometrelik sahil bandında düzenleme çalışması yaptı. Düzenleme kapsamında oturma grupları ile aydınlatmalar yenilendi. Yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra Dünyaca ünlü usta şair Attila İlhan'ın büstünün bulunduğu alan da yeniden ele alındı. Büstün etrafı çimlendirilirken usta şairin İzmir'de yaşadığı dönemlerde oturup denizi seyrettiği bankın bulunduğu alanda da karo taşlarından küçük bir meydan oluşturuldu. Geçtiğimiz günlerde yenilenen sahil şeridini İzmirlilerin kullanımına açan Büyükşehir Belediyesi düzenleme ile birlikte yeni bir ayıba da imza attı. Dünyaca ünlü usta şair Attila İlhan'ın büstünün 20 metre kadar uzağına otomatik tuvalet yerleştirildi. Olay geçtiğimiz günlerde usta şairin ölüm yıldönümü olan 10 Ekim tarihinde büstü önünde gerçekleştirilen anma töreni sırasında ortaya çıktı. Anma törenine katılan çok sayıda STK temsilcisi yaşananlara tepki gösterdi.

'DEFALARCA UYARDIK'

Yaşananlara bir tepki de anma törenini düzenleyen İzmir'i Sevenler Platformu Başkanı Sancar Maruflu'dan geldi. Kıyı düzenleme çalışması sırasında Büyükşehir'i büstün bulunduğu alanı usta şairin adına yakışır bir şekilde yeniden düzenlemeleri konusunda defalarca uyardıklarını söyleyen Maruflu, "Uyarıları yapmamışız gibi gidip usta şairin büstünün hemen karşısına tuvalet koydular. Bu da yetmezmiş gibi ünlü heykeltraş Bihrat Mavitan'ın yaptığı usta şairin büstünün hemen altında yer alan ve Attila İlhan'ın özgeçmişinin yazılı olduğu pirinç levha da kayıp. Sahil düzenlemesi hizmete açılalı aylar oldu. Defalarca uyarmamıza rağmen halen daha levhayı yerine koymadılar" diye konuştu.

'BUNUN ADI SAYGISIZLIK'

Yapılanın İzmir'in yetiştirdiği dünyaca ünlü şair ve düşün adamı Attila İlhan'a saygısızlık olduğunu belirten Maruflu, "Attila İlhan'ın Karşıyaka'daki anıt büstünün hemen tam karşısında tuvalet olmaz. Yapılanlar İzmir, Karşıyaka Yamanlar delikanlısı, Dünya şairi, emsalsiz düşün ve kültür adamı Attila İlhan'a resmen saygısızlıktır. Koskoca sahil güzergahında sanki başka yer yokmuş gibi modern genel tuvaletin tam da Attila İlhan'ın anıt büstünün karşısına konulması neyin nesi? Bu yapılan çirkinliğin adı önce saygısızlık sonra kültürsüzlüktür" dedi.