Denizli’de dolu hasara neden oldu

DENIZLI'NIN Merkezefendi ve Pamukkale ilçelerinde dün sabah saatlerinde başlayan sağanağın ardından etkili olan dolu, vatandaşlara zor anlar yaşattı. Bazı araçların kaportalarında göçük meydana gelirken camları kırıldı. Bölgede evlerin dış cephelerinde, çatılarında ve güneş enerjisi sistemlerinde de hasar oluştu. Mahalle sakinleri, doludan korumak için araçlarının üstünü karton, battaniye, halı gibi malzemelerle örttü. Merkezefendi Ziraat Odası Başkanı Hamdi Gemici, dolunun, Aşağışamlı, Kumkısık, Üzerlik ve Salihağa mahallerindeki pamuk tarlaları, Yeniköy ve Pamukkale mahallelerindeki nar ve ayva bahçeleri ile bağlarda hasara neden olduğunu söyledi. Öte yandan geçtiğimiz gün Manisa'nın Turgutlu ilçesine bağlı Çampınar ve Musacalı Mahalleleri'nde yaşanan sel felaketi sonrasında çalışma başlatırken Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın iki mahallede incelemelerde bulundu.