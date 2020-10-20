Göztepe’de tılsım bozuldu

SÜPER Lig'de ilk hafta Yukatel Denizlispor'u 5-1 yenen sarı-kırmızılılar son 4 maçını ise kazanamadı. Yeni Malatyaspor'la 1-1, Gaziantep Futbol Kulübü ile 2-2, Medipol Başakşehir'le de 0-0 berabere kalan Göztepe, Fenerbahçe'ye yenildi. Teknik direktör İlhan Palut, Fenerbahçe karşısında alınan yenilgiyi ve oyunu değerlendirdi. İlk yarıda dengeli bir oyun olduğunu ifade eden genç teknik adam, "Kendi evimizde iyi mücadele ederek kazanmak istediğimiz bir maçtı. İlk yarıda dengeli bir oyun vardı. Maçın en kötü periyodunu 45 ile 62'nci dakikalar arasında yaşadık. Hiçbir şekilde oyun kuramadık ve çok basit top kayıpları yaptık. Bu bizim adımıza kötü bir süreçti" yorumunu yaptı.Guilherme'nin skoru 3-2 yapan golü attıktan sonra toparlandıklarını ifade eden Palut, "Golden sonra ayağa kalkan bir Göztepe vardı. Maçın sonuna kadar goller bulabilmek adına çok zorladık. Pozisyonlar da yakaladık ancak bir türlü değerlendiremedik" dedi.