Dr. Eylem Acar: Cilt dolguyla yenileniyor

DERMATOLOJI Uzmanı Dr. Eylem Acar, insan ömrünün doğumdan, ölüme kadar olan sürecin etkilerinden biri olan yaşlanmanın önüne 'Dermal Dolgu Enjeksiyonları' ile geçilebileceğini belirtti. Acar, "Ciltte doku yenilenmesini sağlayan cerrahi operasyonlardan çekinen insanlar, artık Dermal Dolgu Enjeksiyonları ile gençleşecek. Dermal Dolgu Enjeksiyonları: cilt altına kolaylıkla yerleştirilerek, deforme olan dokuları destekliyor, hacim kazandırıyor, üstelik doğal bir görüntü kazandırıyor" tanımını yaptı. Acar, "Günümüzde birçok insan yaşlanmanın getirdiği sonuçlardan biri olan cilt kırışmasından mustarip. Bilim insanları, 'yaşlanma' yerine 'senesens' kelimesini tercih ederken; birçok bilimsel çalışma, bunun önüne nasıl geçileceğinin yollarını aramakta... Özellikle yüzde belirli bir oranda kendini belli eden sarkmaların önüne bazı yöntemlerle geçmek mevcut olduğu gibi bunun en iyi yolu dermal dolgu enjeksiyonlarıdır" dedi.