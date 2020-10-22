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Karşıyakalı gençlere tam not

’nda ’u 3-0 geçen Karşıyaka’da forma şansı bulan gençler geçer not aldı

Giriş Tarihi: 22.10.2020 ABONE OL
Karşıyakalı gençlere tam not
MİSLİ.COM 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik elde ederek 13 puanla liderlik koltuğunda oturan Karşıyaka, altyapıdan yetişen gençleriyle çıktığı Ziraat Türkiye Kupası'ndaki ilk maçında Bergama Belediyespor'u 3-0 yenerek tam not aldı. Ligde mücadele eden as kadroyu dinlendirip yedek ağırlıklı farklı bir takımı sahaya süren Teknik Direktör Soner Tolungüç, geleceğin Karşıyaka'sını oluşturduklarını ifade etti. Karşıyaka'da Mert ve Oğuz ilk profesyonel maçlarına çıktı. Kupada farklı hedeflerle mücadele ettiklerini dile getiren Soner Tolungüç, "Kupada aldığımız galibiyetle kadromuz genişledi. Gençlerimiz tecrübe kazandı ve takım içi forma rekabeti arttı. Bu durumun performansımıza katkı sağlayacağını düşünüyorum. Biz altyapımızdan yetişen bu gençlerimizle bir yıldır beraber çalışıyoruz. Adaptasyonları, gelişimleri, beslenmeleri üzerinde çok durduk. Planlarımızda bir sonraki jenerasyonu, 2024-25 ve 2026 sezonlarının takımını oluşturmak var" dedi. Karşıyaka'da bu sezon yedek kulübesine mahkum kalan Battal Demirbilek, kupadaki Bergama Belediyespor maçında adeta şov yaptı.

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Karşıyakalı gençlere tam not
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