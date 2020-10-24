Yunus’un mirası ablasını okuttu

Van'da 23 Ekim 2011'de meydana gelen depremde çok sayıda kişi hayatını kaybetti. 13 yaşındaki Yunus Geray ise 7.2'lik depreme ödevlerini yapmak için gittiği internet kafede yakalandı. Yıkılan binadan sağ kurtulan ve o sırada çekilen fotoğrafıyla depremin sembolü olan Yunus, enkazdan çıkarıldıktan sonra hayatını kaybetti. Yunus Geray'ın hayalleri yarım kaldı ancak son bakışı ablasına miras kaldı.Yunus'un o dönemde 15 yaşında olan ve maddi imkansızlıklardan ötürü okulunu yarıda bırakmak zorunda kalan ablası Sibel Geray, İzmir Ticaret Borsası'nın destekleriyle İzmir'de okutuldu. 24 yaşındaki Sibel Geray, ilk olarak Cumhuriyet Nevvar Salih İşgören Kız Teknik ve Meslek Lisesi El Sanatları Bölümünü bitirdi, ardından Dokuz Eylül Üniversitesi Kuyumculuk ve Takı Tasarımı Bölümünü kazandı. 2. sınıfta okuyan Geray, aynı zamanda açıktan Adalet Bölümü'nü okuyor, bir yandan da tıbbi sekreterlik kursu görüyor. Kardeşini unutamadığını söyleyen Geray, "Yunus, depreme internet kafede yakalandı, ben o sırada evdeydim. Bizim evde hasar olmadı ama internet kafe çökmüştü. Deprem olduğunda hepimiz şoka girmiştik. Bir süre sonra Yunus'un evde olmadığını hatırladık. Gece yarısı bulundu diye haber geldi ancak daha sonra beyin kanaması nedeniyle hayatını kaybetti" dedi. Okulu maddi imkansızlıklar nedeniyle yarıda bıraktığını, Yunus'un ölümünün ardından İzmir Ticaret Borsası'nın destekleriyle İzmir'de eğitime devam ettiğini ifade eden Geray, "Şimdi kardeşimin sayesinde okumaya çalışıyorum. Yunus'un okulu yarıda kaldı, şimdi ben tamamlıyorum. Kardeşim depreme internet kafede yakalandığı için okul bittikten sonra Van'da Yunus'un adıyla bir internet kafe ve kütüphane açmak istiyorum" diye konuştu. Geray, okulunu bitirdikten sonra İzmir'de alanına uygun bir iş bulmak istediğini, hayatına İzmir'de devam etmek istediğini kaydetti.