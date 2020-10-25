Faciaya ramak kala

, Erkan Vançin isimli vatandaş, bir binanın çatısından kopan beton blok parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu. Güvenlik kameralarına yansıyan olayda, park halindeki bir otomobilin arka kısmına yaslanarak çay içen otopark çalışanı Vançin yaptığı hamle ile son anda ölümden dönerken, araçta hasar meydana geldi. Evli ve bir çocuk babası Erkan Vançin, üzerine düşen beton parçalarının sırtını sıyırdığını belirterek, "Sabah otoparkın önündeydim. O sırada bir sesler geldi. Tak diye yukarıdan taşlar düştü. Zar zor kurtuldum. Verilmiş bir sadakam varmış. Önce bir ses geldi. Sesi duymamla kaçmam bir oldu. O sırada aşağıya düşen taşlar sırtımı da sıyırdı. Zor oldu ama olayın şokunu atlatabildim" dedi.