Gücümüz çiftçiler

2004 yılından beri yerli üretim traktörlerle sektörde kendine önemli bir yer edinen Erkunt Traktör, Turkishtime Dergisi tarafından hazırlanan "AR-GE 250, Türkiye'nin En Çok Ar-Ge Harcaması Yapan Şirketleri" araştırmasında bu yıl da yerini aldı. AR-GE'ye verdiği önem ve yenilikçi bakış açısı ile yıllarca yerli tasarım traktörlerini üreten Erkunt, 16 yıldır kurum kültürü haline dönüştürdüğü bu vizyonunu, çiftçilerinden aldığı geri bildirimler ile geliştiriyor. Erkunt Traktör'ün CEO'su Tolga Saylan, kuruldukları günden bu yana, AR-GE çalışmalarına kaynak ayırarak ve teknolojiyi yakından takip ederek üretim süreçlerini, hem çiftçiden gelen geri bildirimler hem de yenilikçi bir bakış açısıyla besleyen bir kültür haline dönüştürdüklerini dile getirdi. AR-GE yatırımları ile daha verimli, tasarruflu ve dayanıklı traktörler ürettiklerini dile getiren Saylan, "Üretimini gerçekleştirdiğimiz traktörlerin verimli, üstün teknolojik özelliklerle donatılmış, ağır şartlara dayanıklı olması yani çiftçi dostu olması için çalışıyoruz. Dünyadaki son teknolojik gelişmeleri de yakından takip ediyoruz. Biz üreticiler olarak durmaksızın araştırma ve geliştirme çalışmaları ile ürünlerimizi geliştirmek, çiftçimizin hayatını kolaylaştıracak fonksiyonlar üzerinde uzun soluklu çalışma ve testler yapıp bunu ürünlerimize uygulamak zorundayız. Bu çağ hepimizi daha araştırmacı, daha detaycı ve daha titiz bir hale getirdi" diye konuştu.

YERLİ TASARIM

Erkunt, olarak tüm ürünlerini kendi tasarımı ile hayata geçiren bir firma olduklarını kaydeden Tolga Saylan, şöyle konuştu; "Yenilikçilik, yeni fikirleri (ürün, metot veya hizmet gibi) değer yaratan çıktılara dönüştürme sürecidir. Değişim sürecini başlatması bakımından önem arz eden ilk basamak; yeni ve yaratıcı fikirlerin ortaya çıkması aşamasıdır. Sosyal ve ekonomik ihtiyaçlara cevap verebilen bu yeni fikirler, Erkunt Traktör'e yeni pazarlar yaratabilecek; yeni bir ürün, hizmet, uygulama, yöntem veya iş model fikri ile olgunlaşmış projeleri doğurmaktadır. Türkiye' de yerli tasarım ile üretilen ilk traktör firması olarak, nihai kullanıcısının sesi ile beslenen üretim kanallarına sahibiz. Dolayısı ile kullanıcının AR-GE'ye iç ses olarak yön verebilmesi müşteriyi memnun edebilecek tasarım çalışmalarının hızla uygulanmasını sağlamaktadır."