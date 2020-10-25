Lojistik sektörüne kadın eli değecek

Büyük Mağazacılık Pazarlama ve Marka Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nurçin Koçoğlu, İzmir basınına yaptığı açıklamada perakende sektörünün pandemi döneminde önemli bir sınavdan geçtiğini belirtti. Boyner'in, 19 Mart'ta Kovid-19 salgınının yavaşlatılmasına destek olmak amacıyla mağazalarını kapatan ilk markalardan biri olduğunu anımsatan Koçoğlu, normalleşme sürecinin başladığı haziran ayında da üst düzey hijyen önlemleri ile mağazalarını yeniden hizmete açtıklarını dile getirdi. Firmanın lojistik ve hızlı teslimat işine yatırım yaparak Boyner Express ile kapıya teslimat ağını kurduğunu hatırlatan Koçoğlu, "Boyner Express'te kadın sürücüler, kadın kuryeler ve depo çalışanlarıyla erkek işi olarak görülen lojistik ve teslimat işine yeni bir hizmet yaklaşımı ve yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz" dedi. Boyner Satış Genel Müdür Yardımcısı Hasan Şimşek ise 9 mağaza ile en çok hizmeti İzmir'de yılda 2 milyonun üzerinde kişiyi ağırladıklarını söyledi.