Japon öğrenciden yardım kampanyası

İstanbul'daki bir üniversitede yüksek lisans eğitimi gören Yoshi Enomoto, İzmir depreminin ardından afetzedeler için harekete geçti. Ülkesinde yardım kampanyası başlatan Enomoto, topladığı 6 bin dolarla depremzedelere ev eşyası aldı. İzmir'e gelen Enomoto, depremzedeler için aldığı ev eşyalarını yardım kuruluşlarına teslim etti. Bayraklı ilçesinde depremzedelerin kaldığı geçici barınma merkezi önünde açıklama yapan Yoshi Enomoto, İstanbul'daki özel bir üniversitede yüksek lisans eğitimi aldığını, 2.5 yıldır Türkiye'de yaşadığını ifade etti.Daha önce farklı ülkelerdeki ihtiyaç sahipleri için yardım kampanyaları düzenlediklerini ifade eden Enomoto, "Japonya'da da çok sık deprem oluyor. Hatta en son 2011 yılında deprem ve tsunami yaşandı. Çok insan öldü. Ben o depremi yaşamadım ama insanların depremde neler yaşadığını yakından biliyorum. İzmir'de 30 Ekim'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından yıkılan evlerin görüntülerini televizyonlardan izleyince çok üzüldüm. Buradaki insanlar için yardım yapmaya karar verdim. Hemen bağış kampanyasına başladım" dedi. Enomoto, Türkiye'yi ve Türk insanlarını çok sevdiğini, depremin ardından onların yüzlerini bir nebze de olsa güldürebilmek için ülkesinde bir ay önce kurduğu bir internet sitesi üzerinden bağış toplamaya başladığını ifade etti. Biri Türk olmak üzere toplam 96 arkadaşının kendisine bağışta bulunduğunu dile getiren Enomoto, "Bir ay gibi kısa bir sürede 6 bin dolar bağış topladım. Depremzedelerin yaşadığı konteyner kente geldim. Bayraklı Kaymakamlığı yetkilileriyle görüştüm. Onlar bana depremzedelerin elektrik süpürgesine ihtiyacı olduğunu söyledi. Ben de 160 elektrik süpürgesi aldım. Bugün de yeni ev kuran depremzedeler için 4 çamaşır makinesi ve 4 buzdolabı satın aldım. Onları da Bayraklı Belediyesine teslim ettim" dedi.