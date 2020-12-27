Yılbaşı için ağaç dikin!

Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Orman Mühendisleri Odası (OMO) İzmir Şube Başkanı Sabahattin Bilge, doğaya zarar vermemek adına vatandaşlara göknar veya limoni servi fidanı almalarını, yılbaşı için ülkenin orman varlığını artırmak adına doğaya dikmelerini önerdi. Ağaç süslemenin Türklerde çok eski yıllar öncesinden gelen bir heves olduğunu anlatan Bilge, "Geleneksel bir hale geldi. Ama maalesef hala uyarılara rağmen canlı ağaçları gövdelerinden kesip evlerine koyuyorlar. Özellikle Bolu civarında göknar ve ladinlerin kesildiğini duyuyoruz. Çok üzücü. En güzel fidanları seçiyorlar. Bu ormanın geleceğini tehlikeye atar. Yaprağını dökmeyen ibreli ağaçlar kesildikten sonra yeni sürgün vermez. O ağaç ölür" dedi.