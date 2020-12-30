Touristica’dan tatilcilere iade garantisi

PANDEMİDE aşı çalışmalarının yoğunlaşmasıyla beraber tatilciler gelecek yıl yapacakları tatil ve seyahatlere odaklandı. Tüketiciler, yaşanacak herhangi bir rezervasyon iptali ile mağdur olmak da istemiyor. Misafirlerinin bu hassasiyetine önem gösteren Touristica, olası bir problem ile karşı karşıya kalınması durumunda tatilcilerin yaptığı ödemeyi kesintisiz olarak iade ediyor.Yurt içi gezileri, kültür turları, Kıbrıs turları, yurt dışı turları, gemi seyahatleri, uçak bileti ve MICE organizasyonları gibi alanlarda faaliyet gösteren Touristica'nın Yönetim Kurulu Başkanı Burak Tonbul, "Yurt içi tatil satışlarında 2020 yılına göre yüzde 100'ün üzerinde bir büyüme bekliyoruz. Kıbrıs turlarındaysa 2019 yılına göre yüzde 75 oranında büyüme hedefimiz var. Diğer faaliyetlerimizden de bahsedecek olursak, kültür gezilerinde yüzde 50, yurtdışı gezilerinde yüzde 30 ve diğer ürünlerimizde yüzde 10'luk bir büyüme hedefi koyduk" diye konuştu.Erken rezervasyon döneminin başladığını ve bu kampanya ile tatilcilerin yüzde 50'ye varan indirimlerden faydalanabildiğini söyleyen Burak Tonbul, "Ayrıca misafirlerimize ödeme kolaylıkları sunuyoruz. Konuklarımız dilerse tatil ücretlerinin ödemelerini satın aldıktan 4 ay sonra ve 9 taksit imkanı ile ödeyebiliyor veya erteleme olmadan satın alınan tarihden itibaren 18 aya kadar taksit imkanı sunuyoruz. Yurt dışı ve Kıbrıs tatili seçeneklerinde ise, kuralların da izin verdiği üst sınır olan 3 taksit olarak ödeme kolaylığı sağlanmaktadır. Ayrıca misafirlerimiz olası bir problem ile karşı karşıya kalıp ileriki dönemlerde rezervasyonunu iptal ettiğinde kesintisiz olarak iade alabiliyorlar" dedi.