Hünnap meyvesı yüz güldürecek

Getirici Tür Ağaçlandırma' projeleri kapsamında Demirci Orman İşletme Müdürlüğünce yürütülen hünnap ağaçlandırması çalışmaları devam ediyor. Proje ile orman köylüsü hem ekonomik katkı sağlayacak hem de Demirci ilçesi hünnap ile marka haline gelmiş olacak. Bu doğrultuda geçtiğimiz günlerde Demirci Söğütçük mevkiinde 100 dekar ağaçsız orman arazisine 2 bin 500 adet hünnap fidanı dikildi. Dikilen fidanların meyve ve yaprağının kullanım hakkı 105 köylü vatandaşa devredildi. Fidan dikimine Demirci Kaymakamı Adem Kaya, Demirci Orman İşletme Müdürü Tayfun Doğan, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İslam Köse ile vatandaşlar katıldı. Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Sürreya Sava yıllık 150-200 ton civarında üretim kapasiteleri olduğunu söyleyerek bu kapasitenin daha da artırılması amacıyla Demirci Orman İşletme Müdürlüğü'nün destekleriyle ağaçsız ve bozuk orman alanlarını da hünnap ağaçlandırılmasına açılmasının geleceğe dair kendilerine büyük umut verdiğini, orman teşkilatına teşekkür ettiklerini söyledi. Sava, "Yıllardan beri 12-13 yıldır, hünnapları alırız, satarız, dikeriz. Köyümüz gayet meşhur oldu. Yıllık 150-200 ton civarında bir kapasitesi olan toplam bahçemiz var. Vatandaşın gelir kaynağı genelde hünnaptır. İnşallah bundan sonra daha da çoğaltmayı düşünüyoruz. Yeni projelerle ileriye dönük olarak kapasitemizi daha da artırmayı düşünüyoruz" diye konuştu.