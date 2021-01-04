Altay vurgun yedi!

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FF 1. Lig'de 3 haftadır liderlikte oturan Altay, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek yerini kaybetti. Teknik direktör Yücel İldiz'in talebeleri, 27'de Doğan Can'ın golüyle geriye düşerken,
ilk yarı bu skorla sona erdi. Devreye yenik girmesinin ardından iki değişiklikle maça başlayan İzmir ekibi, rakibi karşısında son haftalardaki golcü kimliğine bir türlü bürünemedi. Ziya ve Scuk'un girmesiyle Bandırma'ya üstünlük kuramayan Altay'da Paixao da etkili olsa da istediği golü bulamadı.
Son 10 dakikaya girilirken, Rıdvan'ın ortasında Paixao'nun vuruşu az farkla auta çıktı. Maç boyunca en etkili atağını harcayan Altay için dakikalar geçtikçe umutlar da tükeniyordu.
BANDIRMASPOR 4'TE 4 YAPTI
Takım halinde yüklenen İzmir ekibinin ataklarından boşluklar bulan Yonathan Del Valle 90+4'te takımını rahatlatarak İzmir temsilcisinin de fişini çekti.
Bu sonuçla
birlikte puanını 24'e çıkaran Bandırmaspor,
üst üste 4. maçını kazanarak serisini sürdürdü. Altay ise ilk yarıyı 32 puanla bitirdi.