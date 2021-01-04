Altay vurgun yedi!

FF 1. Lig'de 3 haftadır liderlikte oturan Altay, deplasmanda Royal Hastanesi Bandırmaspor'a 2-0 yenilerek yerini kaybetti. Teknik direktör Yücel İldiz'in talebeleri,ilk yarı bu skorla sona erdi. Devreye yenik girmesinin ardından iki değişiklikle maça başlayan İzmir ekibi, rakibi karşısında son haftalardaki golcü kimliğine bir türlü bürünemedi.Son 10 dakikaya girilirken, Rıdvan'ın ortasında Paixao'nun vuruşu az farkla auta çıktı. Maç boyunca en etkili atağını harcayan Altay için dakikalar geçtikçe umutlar da tükeniyordu.Bu sonuçlabirlikte puanını 24'e çıkaran Bandırmaspor,üst üste 4. maçını kazanarak serisini sürdürdü.