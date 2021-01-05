Ali Baba’nın Çiftliği gerçeğe dönüştü

BALIKESIR'IN Altıeylül ilçesine bağlı Yakupköy kırsal mahallesinde yıllarca çalıştıktan sonra emekli olan 60 yaşındaki Veysel Efe, hayvan sevgisiyle herkesin takdirini topluyor. "Ali Baba'nın Çiftliği" isimli çocuk şarkısında olduğu gibi çok sayıda hayvanın babasından kalan bahçede bakımını üstlenen Veysel Efe, hayvan sevgisinin kendisinde mezarlıkta başladığını söyleyerek her geçen yıl hayvan sevgisinin artarak devam ettiğini belirtti.10 yaşında annesini kaybeden ve büyüklerinin üzülmemesi için kendisine "annen geri gelecek" demesi üzerine her gün mezarlığa giden Veysel Efe burada bulduğu köpek yavrularını severek hayvan sevgisinin kendisinde başladığını söyledi. Veysel Efe içinde çok sayıda ceviz ağacının bulunduğu arazide köpek, güvercin, tavus kuşu, Tokat tavuğu, kaz, ördek, tavşan ve tavuk beslemeye başladı. Veysel Efe en son olarak çok sevdiği hayvanlarının arasına deve kuşu ile yıllarca güreştikten sonra emekliye ayrılan deveyi de kattı. Emeklilik hayatını baktığı hayvanlarla birlikte geçirdiğini ifade eden Veysel Efe, "Günlerimi hayvanlarımla birlikte geçiriyorum. Hayvanları çok seviyorum. Burada deve, deve kuşu, tavus kuşu, tavuk, kaz, ördeklerim, güvercinlerim var. Yani aklınıza ne gelirse aşağı yukarı burada var. Daha fazla hayvanı da buraya getirmek istiyorum" dedi.