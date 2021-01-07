Kuraklık 400 yıllık değirmeni durdurdu

BALIKESIR'IN Sındırgı ilçesine bağlı kırsal Kınık Mahallesi'nde, 400 yıldır su ile dönen değirmen, kuraklık nedeniyle durdu. Gökdeniz ailesinin 4 kuşaktır işlettiği değirmen, yeterli yağış olmaması nedeniyle derelerdeki su miktarının azalması sonucu çalışamaz duruma geldi. Gökdeniz ailesinden Kenan Gümüş, daha önce böyle bir durumla karşılaşmadıklarını söyledi. Sonbahar döneminde başlayan yağmurlar ile değirmende buğday öğütmeye başladıklarını anlatan Kenan Gümüş, "İlk defa böyle bir durumla karşılaşıyoruz. Kasım ayında randımanlı bir şekilde çalışmaya başlardık. Bu sene yaşanan kuraklık, değirmeni de etkiledi. Yaklaşık 400 yıl önce bölgede gezen büyüklerimiz, yıkıntıyı görüyor ve altında taşları buluyor. Sonrasında da değirmeni çalıştırmaya karar veriyor. İnşallah ihtiyacımız olan yağışlar başlar ve eski günlerdeki gibi işlerimizi devam ettiririz" dedi.Balıkesir'in Altıeylül ilçesinde 30 yıl önce hizmete giren İkizcetepeler Barajı'nda kuraklık nedeniyle su seviyesinin azalarak eski İzmir yolunun kullanılabilir hale gelmesiyle amatör balıkçıların uğrak mekanı oldu. Barajda balık tutan İbrahim Özer, "İstanbul'daki Galata Köprüsü'nde olduğu gibi arkadaşlarla burada balık yakalıyoruz. Böyle giderse şu an bulunduğumuz yerde de su kalmayacak ve burada da balık yakalayamayacağız" dedi.