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’ye yeni yatırımcılar

Giriş Tarihi: 14.1.2021 ABONE OL
Bergama OSB’ye yeni yatırımcılar
BERGAMA Belediye Başkanı Hakan Koştu, BOSBI&#775; Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Telek ile birlikte Bergama Organize Sanayi Bölgesi'nde DM Dog&#774;altas&#807; Fabrikası'na bir ziyarete bulundu. Ziyarette Bergama OSB'de girişim faaliyetinde bulunan ülkemizin en önemli cam üreticilerinden Cam Yapı şirketiyle toplantı gerçekleştirildi. Bergama'da yeni is&#807; ve as&#807; alanları için gece gündüz demeden arayışlarda olduklarına dikkat çeken Başkan Koştu, "Yatırımcıları Kuzey Ege'nin parlayan yıldızı, otoyolların kesiştiği gelecekte Çandarlı Limanı ve Batı Anadolu Serbest Bölgesi'nin faaliyete başlamasıyla Bergama'mız ülkemizin en önemli ticaret ve lojistik üstü konumuna gelecek. Bergama'mıza yatırım yapacak herkesi ve her firmayı bekliyoruz" dedi.
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Bergama OSB’ye yeni yatırımcılar
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