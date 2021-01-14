Eib’den 5 milyar dolarlık ihracat

Pandemi nedeniyle dünya mal ticaretinin yüzde 7 daraldığı 2020 yılında Ege İhracatçı Birlikleri'nin (EİB) tarım ürünleri ihracatı yüzde 4 artış gösterdi. EİB bünyesindeki tarım ihracatçılarının 2019 yılı karnesinde 4 milyar 922 milyon dolar ihracat yazıyordu. 2020 yılında Türkiye 24 milyar 369 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç etmişken, bu ihracatın yüzde 21'ini Egeli ihracatçılar gerçekleştirdi. Tarım Haftası nedeniyle EİB'in 2020 yılı tarım ürünleri ihracat performansını değerlendiren Ege İhracatçı Birlikleri Yönetim Kurulu Başkanları, 2021 yılında Ege Bölgesi'nin tarım ürünleri ihracatında yüzde 10 artış hedeflediklerini, 2021 yılında 5.5 milyar dolar ihracat rakamına ulaşmak için çalışacaklarını dile getirdiler. Egeli tarım ihracatçılarının ortak kaygısı ise kuraklık.

DOĞAL ÜRÜNE İLGİ

Ege İhracatçı Birlikleri bünyesindeki tarım ihracatçı birliklerinin 2020 yılında EİB'nin gururu olduğunun altını çizen EİB Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Birol Celep, 2020 yılında pandemi nedeniyle doğal ürünlere ilginin arttığını, bu trendin 2021 yılında da devam etmesini beklediklerini kaydetti. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (EYMSİB) 2020 yılında yüzde 17'lik ihracat artış hızıyla EİB bünyesinde 12 ihracatçı birliği arasında ihracat artış rekortmeni olurken, 1 milyar 39 milyon dolarlık ihracatla 54 yıllık tarihinde ilk kez 1 milyar dolar barajını aştı. Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, yaş meyve sebze ihracatında yüzde 28'lik artışla 346 milyon dolar, meyve sebze mamullerinde ise; yüzde 12'lik yükselişle 693 milyon dolar ihracata imza attıklarını, 2021 yılı için 1 milyar 200 milyon dolar ihracat hedeflediklerini kaydetti. Türkiye'nin su ürünleri ve hayvansal mamuller ihracatının lideri olan Ege Su Ürünleri ve Hayvansal Mamuller İhracatçıları Birliği, 2020 yılının son çeyreğinde gösterdiği üstün performansla ihracatta eksiden artıya geçerek ihracatını yüzde 4 arttırarak 984 milyon dolar ihracata imza attı. Tütün mamulleri sektörünün ihracat yanında Türkiye Hazinesine kazandırdığı 65.7 milyar liralık vergi geliriyle Türk ekonomisine büyük katkı sağladığına işaret eden Ege Tütün İhracatçıları Birliği Başkanı Ömer Celal Umur, 2021 yılında 1 milyar dolar ihracat hedefi ortaya koydu.

BİRİNCİ ALMANYA

2020 yılına girerken 500 milyon dolar ihracat hedefi ortaya koyan Ege Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği ihracatını yüzde 14 geliştirerek 505 milyon dolara ulaştı. İhracatını 2020 yılında yüzde 50 arttıran bitkisel yağ sektörü 260 milyon dolarlık ihracatla aslan payını aldı. Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği 2020 yılında 160 milyon dolar döviz kazandırdı. Pandeminin doğal ürünlere olan talebi arttırması odundışı orman ürünleri ihracatında yüzde 14'lük artışı beraberinde getirdi. Ege İhracatçı Birlikleri'nin 2020 yılında yaptığı tarım ürünleri ihracatında Almanya 446 milyon dolarlık tutarla ilk sırada yer aldı. ABD, 394 milyon dolarlık Ege lezzeti tercih ederken, Ege Bölgesi'nden İngiltere'ye 363 milyon dolarlık tarım ürünleri ihraç edildi. Hollanda, 282 milyon dolar, İtalya 271 milyon dolarlık tarım ürünleri talebiyle sıralandı.