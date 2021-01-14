Kaza sonrası hayatı karardı

MANISA'NIN Yunusemre ilçesinde yaşayan Merve Doman (25), annesi ve yengesiyle 2017 yılının Temmuz ayında dayısı Mustafa Ergül'ün kullandığı sepetli motosiklet ile kaza geçirdi. Anne Gülümser Ergül, yenge Nevin Ergül ve dayı Mustafa Ergül, kazayı hafif sıyrıklarla atlatırken, Merve Doman, yüzü ve kafatası bölgesinden ağır yara aldı. Kaza sırasında kayanın üzerine düşmesi sebebiyle göz kapağı da kopan Doman'a hastanede hemen müdahale edildi. Göz kapağının büyük bir bölümünü kaybeden Merve Doman'ın gözü, yüzünden alınan bir parçayla kapatıldı. Bir fabrikada çalışan ve aynı zamanda açıköğretimden lise okuyan Merve Doman, yaklaşık 4 yıldır tek gözüyle hayatını sürdürüyor. Sol gözünün sürekli bandaj ile kapalı tutulması gereken Merve Doman, devlet ve üniversite hastanelerinde 9 ameliyat geçirmesine rağmen, göz kapağına kavuşamadı. Merve Doman ve ailesi, Türkiye'de sayılı doktorların bu ameliyatı gerçekleştirebileceğini öğrendiklerini belirterek, maddi imkansızlıklar sebebiyle ameliyatı gerçekleştiremediklerini ifade etti. Aile, yetkili ve yardımseverlerden kendilerine uzanacak bir yardım eli bekliyor.

CERRAH ARIYOR

Trafik kazası sonucu göz kapağını kaybettiğini anlatan Merve Doman ise "Cerrah bulup gözümü açmak istiyorum. Gözümde sargı beziyle gezmek zorundayım. Sürekli sargılarımı değiştirmem gerekiyor" dedi.