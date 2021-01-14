O projeye bir sürgün daha

YÜKSEK Mimar Emre Günday, 2019'da Kemeraltı Balıkçılar Meydanı yapım işinde 'Edimin İfasına Fesat Karıştırma', 'Resmi Evrakta Sahtecilik' ve 'Görevi Kötüye Kullanma' suçları işlendiği iddiası ile İzmir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Buğra Gökçe, dönemin Yapı İşleri Daire Başkanı Ayşen Kalpalı ve Eski Tarihi Yapılar Şube Müdür Vekili Ebru Yayla hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Günday, savcılığa verdiği dilekçede inşaat aşamasında, sözleşme şartlarına uyulmadığını beyan ettiğini ancak işin bittiğine dair tutanaklara imza atmaması nedeniyle Genel Sekreter Buğra Gökçe'nin sık sık hukuksuzlukları ile karşı karşıya kaldığını anlattı. Günday dilekçesinde Gökçe'nin işle ilgili tüm çalışan ve bürokratları odasına çağırdığını, bu toplantıda Gökçe'nin çalışanlara, "Bin defa da fesih yazısı yazsanız işin feshini imzalamayacağım, buna direnenleri mevcut birimlerinde, hatta belediyede bile çalıştırmayacağım" dediğini öne sürdü. Ayrıca, bitmemiş işin bitmiş gibi gösterilip geçici kabul tutanağına imza atıldığı, kamunun zarara uğratıldığını iddia etti.

ÖN İNCELEME

Savcılık, İzmir Valiliği'ne yazı yazarak iddiaların araştırılmasını istedi. Temmuz 2019'da Valilik 'olur' ile ön inceleme başlatıldı. Valiliğin atadığı muhakkik, Balıkçılar Meydanı Projesinin kabul, kontrol ve fen işleri ekibinde yer alan 17 teknik personelin ifadelerine başvurdu. Kabul heyetinde görevli Seyhan Çetin hariç diğerleri Günday'ın iddialarının gerçeği yansıtmadığını öne sürdü. Elektrik mühendisi Çetin ise bitmemiş işin bitmiş gibi gösterilerek belediyenin zarara uğratıldığını belirtip Günday'ın iddialarını doğrular nitelikte ifade verdi. Ön incelemeyi tamamlayan muhakkik adı geçen bürokratlar hakkında soruşturmaya yer olmadığına ilişkin rapor hazırladı. Bu arada Günday'ın görev yeri değiştirilerek alakasız bir birime sürüldü.

EKSİK SORUŞTURMA

Günday, valiliğin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararına itiraz etti. İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi, Valiliğin verdiği 'soruşturmaya yer yoktur' kararını 'eksik soruşturma yapıldığı' gerekçesi ile bozdu. Günday'ın başlattığı süreç devam ederken bu sefer de yine aynı projede kontrol heyetinde görev alan elektrik tesisat şube şefi Seyhan Çetin sürgün yedi. Daha önce Yapı İşleri Daire Başkanlığı Makine ve Elektrik Şube Müdürlüğünde Elektrik Tesisat Şube şefi olarak görev yapan Elektrik Mühendisi Çetin, Makina Elektrik Şube Müdür Vekili Eren Ay'ın talimatı doğrultusunda Etüt Proje Daire Başkanlığı emrine verildi. Ay'ın, şube müdürü olmadan önce soruşturmalık olan Balıkçılar Meydanı Projesinin kontrol heyetinde görev alıyor olması dikkat çekti.