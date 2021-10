Altın kemerli efsane başkan

1994 yılından itibaren Belediye Başkanlığı görevini sürdüren Gömü Beldesinin belediye Başkanı Hakkı Tekin, "6 dönem üst üste belediye başkanı oldum. Türkiye genelinde Melih Gökçek vardı. O gitti ben kaldım başkan olarak, başkada yok" dedi. Emirdağ İlçesine bağlı Gömü beldesinin 1994 yılında belediyeye kavuştuğunu anımsatan Belediye Başkanı Hakkı Tekin, 6 dönemdir aynı görevi yürüttüğünü belirterek, "AK Parti adayı olduktan sonra bazı partilerin adaylarına karşı yarıştım. Aday olmak ayrı şey başkan olmak ayrı şey, eğer ki aday oluyorsak ölümüne mücadele edeceksin kaybetmemek için ne yapılması gerekiyorsa onu yapmak gerekiyor. Bir siyaset var, bir de ilmi siyaset var. 6 dönem üst üste belediye başkanı oldum. Türkiye genelinde Melih Gökçek vardı. O gitti ben kaldım başkan olarak, başkada yok" dedi.AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu'nun Orman Bakanlığı görevi sırasında kendisine altın kemer hediye etmesini anlatan Tekin, "Melih Gökçek 5 dönem üst üste Belediye başkanı oldu. Baktım mazbatasını alırken bir altın kemer verdiler ona. Bende Ankara'da ve Afyon 'da nerede toplantı varsa dedim ki, Melih Gökçek 5 dönem üst üste belediye başkanı oldu diye ona altın kemer verdiler, onunki 5 ise benimki de 5, onun altınsa benim gümüş, bronz olsun ben de istiyorum derken derken, Sayın Bakanımız Veysel Eroğlu tarafından ve Milletvekillerimiz tarafından bana altın kemer verildi" diye konuştu.Gömü Beldesindeki okul durumundan söz eden Başkan Tekin, 'Kasabamın her türlü derdi benimde derdimdir. 1994 yılında halka hizmet hakka hizmettir düsturuyla çıktığım bu yolda, tek güvencem her zaman vefakâr cefakar Gömü halkı olmuştur. Ben insanı siyasetten, hizmeti de her şeyden üstün gördüm. Saygı ve Sevgi çerçevesinde her daim düşüncem şudur ki; ben bu Gömü'nün hizmetkârıyım. Gömü halkı arkamda olduğu sürece önümde hiç bir engel olmayacağı gibi niyet hayır, akıbet hayır diyerek Allah'ın da takdiri yoluma devam ediyorum' dedi.