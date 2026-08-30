20 milyar liralık dev dönüşüm için düğmeye basıldı

Afyonkarahisar'da yıllardır gündemde olan Mısri ve İmaret bölgelerindeki kentsel dönüşüm projesi, Belediye Başkanı Burcu Köksal döneminde yeniden ele alındı. Yaklaşık 42 hektarlık alanı kapsayan projede 5 bin 956 yeni konut planlanırken, yatırım büyüklüğünün yaklaşık 20 milyar liraya ulaşması öngörülüyor. Belediye bünyesinde oluşturulan Kentsel Dönüşüm Servisi ve Kentsel Dönüşüm Ofisi ile hak sahipleriyle uzlaşma sürecinin yürütülmesi hedefleniyor.

5 BİN 956 YENİ KONUT PLANLANIYOR

Proje kapsamında İmaret Bölgesi'nde 3 bin 190, Mısri Mahallesi'nde ise 2 bin 766 olmak üzere toplam 5 bin 956 konut yapılması planlanıyor. Mısri'deki projeye "Zafer Yaşam Konutları", İmaret'teki projeye ise "İstiklal Yaşam Evleri" adı verildi. 780 bin metrekareyi aşan inşaat alanında sosyal donatı, ticari alan, yeşil alan, otopark, ulaşım ve altyapı düzenlemeleri de yer alacak. Belediye, dönüşüm sürecinde yerinde dönüşüm ve uzlaşma modelini esas alacak. Kentsel Dönüşüm Ofisi'nde hak sahiplerine değerleme, proje ayrıntıları ve uzlaşma görüşmeleri konusunda bilgi verilecek. İmaret Bölgesi'nde yaklaşık 4 bin hak sahibinin bulunduğu, veraset işlemlerinin ardından bu sayının 5 ila 6 bine çıkabileceği belirtiliyor. Küçük ve çok hisseli parsellerin oluşturduğu sorunların ada bazlı planlamayla aşılması hedefleniyor. Belediye Başkanı Burcu Köksal, dönüşümün temelinde can ve mal güvenliğinin bulunduğunu belirterek, "Depremi durduramayız ama depremin canlarımızı bizden almasına engel olabiliriz. Bunun yolu güvenli şehirlerden geçiyor. Bu nedenle kentsel dönüşüm bizim için bir tercih değil, zorunluluktur" dedi. Köksal, vatandaşların mahallelerinden koparılmadan güvenli konutlara kavuşturulmasını ve komşuluk kültürünün korunmasını amaçladıklarını söyledi.

ZAFERKENT SÜRECİ KOORDİNE EDECEK

Dönüşüm çalışmalarının yürütülmesi amacıyla Zaferkent Kentsel Dönüşüm AŞ kuruldu. Şirketin doğrudan bina yapan bir müteahhitlik şirketi değil, süreci planlayan ve koordine eden bir yapı olarak faaliyet göstermesi öngörülüyor. Hak sahipleriyle görüşmeler, teknik ve hukuki destek, mali analizler ve yatırımcılarla vatandaşlar arasındaki koordinasyon Zaferkent tarafından yürütülecek. Projede Mısri ve İmaret'in tarihi ve kültürel kimliğinin korunması da temel başlıklardan biri olacak. Köksal, geleneksel Afyon mimarisinin modern şehircilik anlayışıyla buluşturulacağını ve hiçbir hak sahibinin mağdur edilmeyeceğini söyledi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör