28 ayda 117 milyon liralık hizmet yatırımı

Bolvadin Belediyesi, ilçede yürütülen hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla araç ve iş makinesi filosunu güçlendirmeye devam ediyor. Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, göreve geldikleri günden bu yana geçen 28 aylık süreçte belediyenin hizmet kapasitesini artırmak için önemli yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti. Aynacı, bu süreçte toplam 117 milyon lira bedelle 18 yeni araç ve iş makinesinin belediye bünyesine kazandırıldığını açıkladı.

"18 ARAÇ, 117 MİLYON LİRALIK YATIRIM"

Belediyenin araç filosuna yapılan yatırımların yalnızca araç alımından ibaret olmadığını belirten Başkan Aynacı, yeni araç ve iş makinelerinin ilçenin farklı noktalarında vatandaşlara doğrudan hizmet sunduğunu ifade etti. Aynacı, "Göreve geldiğimiz günden bu yana geçen 28 ayda, belediyemizin hizmet gücüne 117 milyon lira bedelle 18 yeni araç ve iş makinesi kazandırdık. Bugün bu araçlar yalnızca birer yatırım değil; Bolvadin'in yollarında, mahallelerinde ve sokaklarında vatandaşımıza ulaşan hizmetin gücüdür." Belediye kaynaklarının ilçenin ihtiyaçları doğrultusunda kullanıldığını vurgulayan Aynacı, yapılan yatırımların doğrudan vatandaşlara hizmet olarak geri döndüğünü söyledi. Yeni araç ve iş makinelerinin belediyenin günlük hizmet kapasitesini artırdığını belirten Aynacı, daha güçlü bir araç filosuyla ilçenin ihtiyaçlarına daha hızlı müdahale edilebildiğini ifade etti. Başkan Aynacı, belediyecilik anlayışlarının temelinde hizmet olduğunu belirterek, "Vatandaşımızın parası, yine vatandaşımıza hizmet olarak dönüyor" dedi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör