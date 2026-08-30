Afyonkarahisar’da büyük değişim başlıyor

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, belediyenin devam eden ve önümüzdeki dönemde hayata geçirilmesi planlanan projeleri hakkında kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Kent merkezinin ihtiyaçlarına yönelik çalışmaların sürdüğünü belirten Köksal; ulaşım, otopark, turizm, sosyal belediyecilik, altyapı ve çevre düzenlemeleri alanlarında yürütülen projelerin önemli bir bölümünün bu yıl içerisinde yeni aşamalara taşınacağını ifade etti. Başkan Köksal'ın açıklamalarında özellikle katlı otopark, Nostaljik Zafer Tramvayı, Halk Gıda Tırı, sokak sağlıklaştırma projeleri ve akıllı ulaşım sistemleri öne çıktı. Afyonkarahisar'da özellikle şehir merkezinde yaşanan otopark sorununa çözüm üretmek amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Köksal, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından eski TEDAŞ binasının bulunduğu alanın belediyeye tahsis edilmesini talep ettiklerini açıkladı. Müftülüğün yanında bulunan söz konusu alana katlı otopark yapılmasının planlandığını belirten Köksal, tahsis talebinin değerlendirme aşamasında olduğunu söyledi. Talebin olumlu sonuçlanması halinde kent merkezindeki otopark ihtiyacının önemli ölçüde karşılanabileceğini ifade eden Köksal, belediye olarak süreci yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Kent merkezinin tarihi ve ticari dokusunun korunmasına yönelik sokak sağlıklaştırma çalışmalarının da genişletileceğini belirten Başkan Köksal, Bedesten ve Basın Caddesi'nde devam eden çalışmaların yeni etaplarla sürdürüleceğini açıkladı. Daha önce Uzun Çarşı'da gerçekleştirilen çalışmaların ardından, Bağ-Kur Caddesi, Kasaplar İçi ve Kadınlar Pazarı çevresindeki 26 binayı kapsayan yeni projelerin hazırlandığını belirten Köksal, bu çalışmalar için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından önemli bir destek sağlandığını söyledi. Köksal, projeler için 50 milyon lira hibe desteği alındığını belirterek, sağlanan kaynak sayesinde hem devam eden çalışmaların hem de hazır durumda bulunan diğer sokak sağlıklaştırma projelerinin tamamlanacağını ifade etti. Afyonkarahisar'ın farklı bölgelerinde ulaşım ve çevre düzenlemelerine yönelik yatırımların da sürdüğünü belirten Köksal, Kanlıca Uydukent bölgesinde yapılması planlanan iki bisiklet yolu için 11 milyon liralık hibe desteği alındığını açıkladı. Bisiklet yollarının kentte alternatif ulaşım imkanlarının artırılması ve vatandaşların daha sağlıklı ulaşım seçeneklerine yönlendirilmesi açısından önemli olduğu belirtildi.

OTOBÜSÜN NE ZAMAN GELECEĞİ CEP TELEFONUNDAN GÖRÜLEBİLECEK

Kapalı duraklara yerleştirilen QR kod sistemi sayesinde vatandaşların otobüslerin durağa ne zaman ulaşacağını cep telefonlarından takip edebildiğini belirten Köksal, uygulamanın toplu ulaşımda bekleme sürelerinin daha etkin yönetilmesine katkı sağladığını söyledi. Ayrıca Zafer Meydanı'na akıllı durak kazandırıldığını açıklayan Köksal, teknolojik yatırımların kent genelinde yaygınlaştırılacağını ifade etti.

OTOBÜS VE MİNİBÜS HATLARI YENİDEN PLANLANACAK

Köksal, vatandaşların ulaşım talepleri ile esnafın beklentilerini birlikte değerlendireceklerini belirterek, "Ne minibüs esnafını ne de vatandaşları mağdur etmek istiyoruz" mesajı verdi. Amaçlarının tarafların uzlaşacağı, sürdürülebilir ve adil bir ulaşım sistemi oluşturmak olduğunu ifade eden Köksal, yapılacak yeni düzenlemelerle kent içi ulaşımın daha verimli hale getirilmesini hedeflediklerini söyledi.

ESKİ HASTANE BİNASI GENÇLERİN SOSYAL ALANI OLACAK

Eski Devlet Hastanesi yanında uzun yıllardır kaba inşaat halinde bulunan binayla ilgili de önemli bir proje hazırlandığını açıklayan Başkan Köksal, yapının YÜNTAŞ tarafından tamamlanacağını söyledi. Binanın tamamlanmasının ardından gençlere yönelik modern bir sosyal yaşam alanına dönüştürüleceğini belirten Köksal, gençlerin uygun fiyatlarla vakit geçirebileceği bir mekan oluşturmayı hedeflediklerini ifade etti.

YENİ TEMİZLİK ARAÇLARI

Belediyenin hizmet kapasitesinin artırılması amacıyla araç ve ekipman desteği sağlandığını da açıklayan Başkan Köksal, belediyeye 3 çöp aracı, 1 vidanjör ve 500 çöp konteyneri kazandırıldığını söyledi. Yeni araç ve ekipmanların hizmete sunulduğunu belirten Köksal, özellikle temizlik hizmetlerinin daha etkin ve hızlı şekilde yürütülmesinin hedeflendiğini ifade etti. Afyonkarahisar'ın turizm potansiyelini artırması beklenen projelerden biri olan Nostaljik Zafer Tramvayı Projesi'nde de sona yaklaşıldı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör