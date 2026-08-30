Bakan Kacır kursiyerlerle buluştu, atölyeleri inceledi

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Afyonkarahisar'daki Mermer Akademisi tesislerinde incelemelerde bulundu. Bakan Kacır'a Afyonkarahisar Valisi Naci Aktaş ve İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılınçarslan eşlik etti. Heyeti OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekili Adnan Demirel karşıladı ve yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi. Zafer Kalkınma Ajansı Güdümlü Proje Desteği kapsamında finanse edilen akademinin eğitim, üretim ve uygulama altyapısını inceleyen Kacır, Uygulamalı Operatörlük Eğitimi alan kursiyerlerle de bir araya geldi. Atölye çalışmalarını izleyen Kacır, öğrencilerin eğitim süreçlerine ilişkin görüşlerini dinledi.