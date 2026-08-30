Dinar’ın projeleri dört bakanlıkta masaya yatırıldı

Afyonkarahisar'ın ve Dinar'ın gelişimi adına her koşulda sorumluluk üstlenen Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, bölge heyetiyle birlikte Ankara'da yoğun bir temas trafiği yürüttü. Şehrin altyapısından enerjisine, çevreden yerel yönetim projelerine kadar pek çok stratejik konuyu bizzat bakanlık düzeyinde takibe alan Topçu, gerçekleştirdiği ziyaretlerle yatırımların hız kazanması adına kararlılığını bir kez daha gösterdi. Ziyaret maratonunda Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ve ilçe belediye başkanlarıyla güç birliği oluşturan Veysel Topçu, bölgenin ihtiyaçlarını birinci ağızdan kabine üyelerine iletti.

YATIRIMLAR MASAYA YATIRILDI

İlk olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret eden heyette yer alan Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, Dinar başta olmak üzere bölgenin ulaşım ağı ve altyapı projelerini masaya yatırdı. Görüşmenin ardından açıklamalarda bulunan Veysel Topçu, "Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'nu ziyaret ettik. Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal, Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu, Dazkırı Belediye Başkanımız Sayın Fatih Çiçek, Sultandağı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Aldırmaz ve Afyonkarahisar Belediyesi Başkan Yardımcımız Sayın Cem Kasapoğlu ile gerçekleşen ziyarette, Dinar başta olmak üzere bölgemizin ulaştırma ve altyapı alanındaki ihtiyaçları ile devam eden çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Sayın Abdulkadir Uraloğlu'na nazik misafirperverlikleri ve yakın ilgileri dolayısıyla teşekkür ederiz" dedi.

YEREL YÖNETİM İSTİŞARELERİ

Ankara temaslarını İçişleri Bakanlığı ile sürdüren Veysel Topçu, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal ile birlikte İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret ederek yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarını aktardı. Gerçekleşen istişare toplantısına ilişkin konuşan Topçu, "İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi ziyaret ettik. Dinar Belediye Başkanımız Sayın Veysel Topçu, Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Burcu Köksal ile birlikte İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'yi makamında ziyaret etti. Ziyarette, yerel yönetim çalışmaları hakkında istişarelerde bulunuldu. Nazik ev sahipliği ve misafirperverliklerinden dolayı İçişleri Bakanımız Sayın Mustafa Çiftçi'ye teşekkür eder, çalışmalarında başarılar dileriz" ifadelerini kullandı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör