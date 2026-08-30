Gurbetçiler memleket hasretini festivalde giderdi

Emirdağ'da 26 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında düzenlenen 19. Emirdağ Gurbetçi Festivali, yurt dışında yaşayan Emirdağlıları ilçe halkıyla buluşturdu. Festival kapsamında kültür, sanat ve eğlence programları düzenlenirken Uğur Önür, Mithat Körler, Zara ve Ekin Uzunlar sahne aldı.

BAKAN GÖKTAŞ GURBETÇİLERLE BULUŞTU

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da Emirdağ'daki programları kapsamında festivale katılarak vatandaşlarla bir araya geldi. Göktaş, Belçika ve Fransa başta olmak üzere farklı ülkelerde yaşayan Emirdağlıların dil, kültür ve memleket bağlarını koruduğunu belirtti. Festivalin kapanışında konuşan Emirdağ Belediye Başkanı Serkan Koyuncu, yurt içi ve yurt dışından gelen misafirlere teşekkür etti. Koyuncu, birlik ve beraberlik tablosunu gelecek yıl düzenlenecek 20. Emirdağ Gurbetçi Festivali'nde yeniden yaşamayı dilediklerini söyledi. Festival, konser programıyla sona erdi.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör