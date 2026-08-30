İscehisar’ın kaderini değiştirdi

Maliye eski Bakanı İsmet Attila, görev yaptığı dönemde Afyon genelinde birçok stratejik projenin hayata geçirilmesine öncülük etti. Bölgedeki üniversite, termal altyapı tesisleri, ticaret odaları ve borsa yapılaşmalarında aktif rol üstlenen Attila, sanayi altyapısının güçlendirilmesini hedefledi. Bu kapsamda İscehisar'da mermer sektörünün kurumsallaşması amacıyla arsa temini süreçleri başlatıldı. Yürütülen projeler, kentin mermer alanında ulusal seviyede güç kazanmasına zemin hazırladı.

FARK DAHA SONRA ORTAYA ÇIKTI

Afyon'da düzenlenen Mermer Fuarı vesilesiyle değerlendirmelerde bulunan sektör temsilcileri, kentin küresel mermer pazarındaki tanınırlığının ve fuarın başarısının temelinde İscehisar'daki güçlü mermer sanayisinin yer aldığını vurguladı. Fuarın ulusal ekonomi açısından stratejik önem taşıdığına dikkat çeken yetkililer, İscehisar'ın sektörde küresel bir güç haline gelmesinde ve bu altyapının kurulmasında eski Maliye Bakanı İsmet Attila'nın gerçekleştirdiği projelerin belirleyici rol oynadığını ifade etti.

BÜROKRASİ EKİPLERİ SEFERBER EDİLDİ

İscehisar Mermer OSB projesinin hayata geçirilmesi sürecinde yerel yöneticiler ile Maliye Bakanlığı arasında koordinasyon sağlandı. Bakanlık bürokratları, bölgedeki arazi sorunlarının çözülmesi ve sanayi alanının tescil edilmesi amacıyla görevlendirildi. İncelemeler sonucunda mülkiyeti Milli Emlak bünyesinde bulunan taşınmazların devri için yasal prosedürler yürütüldü. Yapılan tahsisler neticesinde bölgede binlerce kişiye istihdam sağlayan sanayi tesislerinin kurulması sağlandı. Eski Bakan İsmet Attila, 1994 yılı şubat ayında İscehisar heyetiyle yapılan görüşmenin detaylarını aktardı. Tepecik ve Kavak mahallelerinde Milli Emlak mülkiyetindeki 400 hektarlık arazinin İscehisar Belediyesine devredilmesi kararlaştırıldı. Arsa Ofisi kanalıyla yürütülen işlemler tamamlanarak konut ile sanayi alanlarını kapsayan tapular belediye yönetimine teslim edildi. Bakanlık tarafından aktarılan kaynak sayesinde belediye bünyesindeki arazi bedelleri yetkili kurumlara ödendi.

ESKİŞEHİR TOPLANTISINDA KARAR ALINDI

OSB statüsünün kazanılması amacıyla Afyonkarahisar sivil toplum kuruluşları temsilcilerinden oluşan bir heyet kuruldu. Eskişehir kentinde düzenlenen ekonomik bölge toplantısında Başbakan Yardımcılığı makamına ilçenin talepleri iletildi. Dönemin mevzuatı gereği ilçelerde karma sanayi bölgelerinin kurulması kısıtlandığından alternatif modeller değerlendirmeye alındı. Toplantıda yapılan müzakereler sonucunda ilçeye mermer alanında ihtisaslaşmış özel bir statü verilmesi kararlaştırıldı. Müfettişlik ve müsteşarlık incelemelerinin ardından Gebze modeline benzer bir Mermer İhtisas OSB kurulması kararı kesinleşti. Başbakan Yardımcılığı kanalıyla yürütülen temaslar neticesinde İscehisar ilçesine özel sanayi bölgesi izni onaylandı. İsmet Attila, alınan kararla birlikte ilçedeki mermer üreticilerinin tek bir çatı altında toplandığını belirtti. Bölgede hayata geçirilen bu iki büyük proje, ilçenin madencilik alanındaki mevcut sanayi yapısını biçimlendirdi.

Dev üretim ekosistemine dönüştü

Afyonkarahisar'ın mermer ve doğaltaş sektöründeki köklü mirasını küresel bir güce dönüştüren İscehisar Mermer İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, kuruluşundan bu yana bölgesel kalkınmanın ve ihracatın lokomotifi olmayı sürdürüyor.

TEMELLERİ 1994'TE ATILDI

Sektörün dünyadaki pazar payını artırmak amacıyla 1994 yılında başlatılan kuruluş çalışmaları, bölge iş insanlarından Adnan Demirel'in vizyoner talepleri ve Afyonkarahisar Valiliği himayesinde somut bir projeye dönüştürüldü. İscehisar Kaymakamlığı, İscehisar Belediyesi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası ile İscehisar Mermerciler Derneği'nin ortak güç birliğiyle sanayi alanının altyapısı kısa sürede inşa edildi. Resmi başvuruların ardından 1996 yılında yer seçimi ve ÇED onay süreçleri başarıyla tamamlandı. Sanayi bölgesi, 21 Ocak 1997 tarihinde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı sicil defterine 172 sicil numarası ile kaydedilerek hukuki statü kazandı. Altyapı ve idari süreçlerin eksiksiz tamamlanmasıyla birlikte tesis, Türkiye'nin mermer alanında kurulan ilk İhtisas OSB'lerinden biri olma unvanını elde etti. Bölge bünyesinde faaliyet gösteren üretici, imalatçı ve ihracatçı yüzlerce firma, Türkiye'nin maden ihracatına devasa katkı sunuyor. Süleyman Talha Cengiz, Demmer Demireller Mermer, Demmak Makine, AKD Marble ve Ayyıldız Madencilik gibi öncü firmalarla başlayan sanayi hamlesi; Ebla Madencilik, Göksel Marble, Modamar, Tetramar ve Mermer Akademisi gibi köklü kuruluş ve şahıs işletmeleriyle dev bir üretim ekosistemine dönüştü.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör