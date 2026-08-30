Kurtuluşun başladığı yer

Büyük Taarruz'un izleri, Milli Mücadele'nin en kritik dönüm noktalarından biri olan Afyonkarahisar'da takip edilmeye devam ediyor. Şuhut Atatürk Evi'nde tamamlanan son hazırlıkların ardından, 26 Ağustos 1922 sabahı saat 05.30'da Kocatepe'den başlatılan harekat, Anadolu'nun kurtuluş sürecini başlattı. 27 Ağustos'ta Afyonkarahisar'ın düşman işgalinden kurtarılmasını takiben ilerleyişini sürdüren Türk ordusu, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin zaferi elde etti. Başlatılan takip harekatı ise 9 Eylül'de İzmir'in kurtarılmasıyla noktalandı. Şuhut'tan Kocatepe'ye, Dumlupınar'dan İzmir'e kadar uzanan bu tarihi güzergah; hazırlık, taarruz, zafer ve takip safhalarıyla Büyük Taarruz'un tüm aşamalarını günümüze taşıyor. Şuhut İlçesi Yalı Mahallesi'nde bulunan Şuhut Atatürk Evi, Büyük Taarruz öncesindeki son hazırlıkların yapıldığı tarihi yapılardan biri olarak biliniyor. Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Paşa, Büyük Taarruz emrinin ardından Şuhut'a gelerek Hacıvelioğulları'na ait iki katlı, cumbalı evi geçici karargah olarak kullandı. Gece boyunca silah arkadaşlarıyla taarruz planlarını gözden geçiren Mustafa Kemal Paşa, birkaç saat dinlendikten sonra sabaha karşı Kocatepe'ye hareket etti.

Bugün müze olarak ziyaret edilen yapıda, Büyük Taarruz öncesi hazırlıkların gerçekleştirildiği bölümler korunuyor. Şuhut'tan sonraki tarihi durak olan Kocatepe, Büyük Taarruz'un sevk ve idare edildiği nokta olarak öne çıkıyor. Afyonkarahisar Merkez İlçesi'ne bağlı Büyükkalecik Kasabası sınırlarındaki 1874 metre rakımlı Kocatepe'de, 26 Ağustos 1922 günü saat 05.30'da topçu ateşinin başlamasıyla Büyük Taarruz'un ilk adımı atıldı. Kocatepe, bugün tarihi güzergahın en önemli duraklarından biri olarak ziyaret ediliyor. Afyonkarahisar'ın 27 Ağustos 1922'de alınmasının ardından Mustafa Kemal Paşa, Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa ve Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa Afyonkarahisar'a geldi. Üç komutanın konakladığı ve karargah olarak kullanılan bina, günümüzde Zafer Müzesi olarak hizmet veriyor. Müze, 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Muharebesi'nin planlarının yapıldığı tarihi mekanlardan biri olarak ziyaretçilerini ağırlıyor.

TARİHİ SÜRECİ ANLATIYOR

Afyonkarahisar Valiliği öncülüğünde açılan ve Sinanpaşa İlçesi Akören Beldesi'nde bulunan Başkomutan Tarihi Milli Parkı İstiklal Tanıtım Merkezi, Büyük Taarruz'un farklı safhalarının aktarılması amacıyla oluşturuldu. Panoramik müze niteliğinde düzenlenen merkezde vatan topraklarının kazanılması, Büyük Taarruz süreci ile Kurtuluş Savaşı'nın gelecek nesillere aktarılmasına yönelik bölümler bulunuyor. Merkez, 26-27 Ağustos muharebelerinin ardından Yunan ordusunun Dumlupınar yönünde çekilmeye çalıştığı güzergah üzerinde yer alıyor. Cephe hattı, askeri hareket güzergahları, muharebelerin gerçekleştiği alanlar ile savaşın farklı aşamalarına ilişkin bilgiler merkezde ziyaretçilere sunuluyor. İstiklal Tanıtım Merkezi, Büyük Taarruz güzergahındaki tarihi duraklardan biri olarak eğitim amacıyla da kullanılıyor. Büyük Taarruz güzergahındaki şehitlikler, Milli Mücadele'nin farklı safhalarında hayatını kaybeden askerlerin hatıralarını yaşatıyor. Afyonkarahisar'daki tarihi alanlar arasında Yüzbaşı Agah Efendi Şehitliği, Büyük Taarruz Şehitliği ile Başkomutan Mustafa Kemal Anıtı, Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği, Yıldırım Kemal Şehitliği, Anıtkaya Şehitliği, Giresunlular Şehitliği ile Çalışlar Şehitliği bulunuyor. Bu alanlarda cephe komutanları, subaylar, Mehmetçikler, gönüllü birlikler, süvariler ile Anadolu'nun farklı bölgelerinden gelen askerlerin hatıraları yaşatılıyor. Şehitlikler, Büyük Taarruz'un farklı günlerinde meydana gelen çatışmaların gerçekleştiği bölgelerde yer alırken, harekatın Afyonkarahisar bölümüne ilişkin tarihi bilgileri de bugüne taşıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör