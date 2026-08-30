Motokros heyacanı Afyonkarahisarı saracak

Türkiye Motosiklet Federasyonu Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke, Dünya Motokros Şampiyonası'nın dokuzuncu kez Afyonkarahisar'da düzenlenecek olmasının Türkiye açısından önemli bir başarı olduğunu söyledi. 2016 yılında ilk adımlar atılırken beş yıllık bir organizasyon hedefiyle yola çıktıklarını belirten Akülke, MXGP Türkiye'nin bugün uzun soluklu uluslararası organizasyonlardan biri haline geldiğini ifade etti.

"25'LERE, 30'LARA, 50'LERE ULAŞABİLİRİZ"

Dünyada bazı şampiyonaların 50-55 yıldır sürdürüldüğüne dikkat çeken Akülke, "Çok şükür Türkiye'nin üst üste yapılan tek dünya şampiyonası organizasyonu, Dünya Motokros Şampiyonası Afyonkarahisar'da bu sene kapılarını dokuzuncu kez açacak. İnşallah bizler de 25'lere, 30'lara, 50'lere ulaşabiliriz" dedi. Akülke, organizasyonun Afyonkarahisar'ın tanıtımına ve ekonomisine de önemli katkı sunduğunu belirtti. MXGP Türkiye'nin altı kıtada 186 ülkede canlı yayınlandığını kaydeden Akülke, şampiyonanın Türkiye'nin uluslararası tanıtımı açısından önemli bir fırsat oluşturduğunu söyledi. Dünyanın farklı ülkelerinden gelen sporcular, ekipler ve motor sporları tutkunlarının Afyonkarahisar'da buluştuğunu belirten Akülke, organizasyonun yüz binlerce ziyaretçiyi kente çektiğini ifade etti.

"MOTOFEST ARTIK BİR EFSANE OLDU"

MXGP Türkiye ile birlikte gerçekleştirilen NG Afyon MotoFest'in de önemli bir marka haline geldiğini belirten Akülke, "NG Afyon MotoFest artık bir efsane oldu, bir klasik oldu Türkiye için. İnşallah çok uzun yıllar devam ettiririz" ifadelerini kullandı. Festivalin yalnızca konserlerden oluşmadığını vurgulayan Akülke, karavan ve çadır alanlarının yanı sıra yaklaşık 100 spor etkinliğinin de programda yer aldığını söyledi. Afyonkarahisar'ın zaferin kazanıldığı topraklar olduğunu hatırlatan Akülke, gençlerin spor, kültür ve sanatla buluşturulmasına önem verdiklerini söyledi. "Zafer artık gençlerin. Gelecek de gençlerin" diyen Akülke, motosiklet sporuna küçük yaşlarda başlayan çocukların sayısının arttığını belirtti. Sporun gençleri zararlı alışkanlıklardan uzaklaştırmada önemli bir araç olduğunu ifade eden Akülke, Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun genç sporcuların yetişmesi için çalışmalarını sürdürdüğünü kaydetti.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör