Şuhut’un çehresi değişiyor

Afyonkarahisar Şuhut Belediyesi, Başkan Muhittin Özaşkın'ın talimatları doğrultusunda ilçe genelindeki hizmet çalışmalarını sürdürüyor. Özellikle vatandaşların günlük yaşamını doğrudan etkileyen ulaşım, temizlik ve çevre düzenlemesi gibi alanlara ağırlık verilirken, sosyal alanların iyileştirilmesine yönelik projeler de hayata geçiriliyor. Belediye ekiplerinin sahadaki çalışmalarıyla hem mevcut ihtiyaçların giderilmesi hem de ilçenin fiziki altyapısının güçlendirilmesi amaçlanıyor.

ULAŞIMDA YENİ GÜZERGAH DÖNEMİ

Şuhut'ta ulaşımı rahatlatacak önemli çalışmalardan biri Taşlıca ve İstiklal mahalleleri arasında gerçekleştirildi. Afyon yolu üzerindeki yeni bağlantı yolunun tamamlanmasının ardından sinyalizasyon sistemi de devreye alındı. Böylece iki mahalle arasındaki ulaşımın kolaylaştırılması ve bölgede trafik güvenliğinin artırılması sağlandı.

YEŞİL ALANLARDA BAKIM ÇALIŞMALARI

Belediye ekipleri, yaz döneminde hızla büyüyen otların ve artan bakım ihtiyacının önüne geçmek amacıyla ilçe genelinde çalışmalarını yoğunlaştırdı. Parklar, cami bahçeleri, yol kenarları ve diğer ortak kullanım alanlarında çim biçme, yabani ot temizliği ve çevre düzenlemesi gerçekleştiriliyor. Çalışmalarla Şuhut'un daha temiz, düzenli ve estetik bir görünüme kavuşması amaçlanıyor. Başkan Özaşkın'ın sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Prof. Dr. Veysel Eroğlu ve Nazım Özer İş Merkezleri meydanlarında "Çay Ocağı" projesi de başlatıldı. Esnaf ve vatandaşların uygun fiyatlarla yararlanabileceği sosyal alanların oluşturulması hedeflenirken, iş merkezlerinde ihtiyaç duyulan tuvalet ve lavabo gibi eksikler de gideriliyor. Yapılan düzenlemelerle iş merkezlerinin daha işlevsel ve vatandaş odaklı hale getirilmesi planlanıyor.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör