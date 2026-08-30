Sultandağı’nda değişim başladı

Afyonkarahisar Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz öncülüğünde başlatılan altyapı ile ulaşım hamlesi doğrultusunda, ilçe genelindeki tüm ana cadde, sokak ve ara yollarda sıcak asfalt serim işlemleri devam ediyor. Altyapısı tamamlanan güzergahlarda yürütülen çalışmaların ardından ekipler tarafından yol, kaldırım ve çevre temizliği faaliyetleri de titizlikle icra ediliyor. Asfalt serim sürecinde sona yaklaşılırken, yeni asfalt kasis deneme uygulamalarının da tamamlanmasıyla birlikte bozulan tüm yolların kısa sürede yenileneceği ifade edildi.Saha faaliyetleri kapsamında ilçenin estetik görünümünü güçlendirmek amacıyla yeni projeler hayata geçiriliyor. Asfaltlama işlemlerinin ardından malzemeleri temin edilen kaldırım yapım çalışmalarının başlatılacağı açıklandı. Vatandaşların daha konforlu bir ortamda yaşam sürdürmesi hedefiyle yeni otobüs durakları ile şehir mobilyalarının hazırlandığı bildirildi. Modern donatıların yakın zamanda belirlenen noktalara yerleştirilerek halkın kullanımına sunulacağı, temizlik ve düzenleme mesaisinin ilçe merkezinde aralıksız süreceği aktarıldı. Yürütülen çalışmalara dair açıklamalarda bulunan Sultandağı Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz, ilçe sakinlerine daha kaliteli bir yaşam alanı sunmayı amaçladıklarını söyledi. Gece gündüz demeden çalışan belediye personeline teşekkürlerini ileten Aldırmaz, hiçbir mahallede bozuk yol ve sıcak asfalt bırakmamak adına mesai harcadıklarını kaydetti. Yeni otobüs durakları ile kent mobilyalarının da kısa süre içerisinde hizmete gireceğini belirten Aldırmaz, Sultandağı'nın modern bir yapıya kavuşması amacıyla yatırımları sürdüreceklerini vurguladı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör