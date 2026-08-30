Zaferin Sultanları Sultanlar Ligi’nde

Geçtiğimiz sezon TVF 1. Lig Play- Off final etabında mücadele eden Afyon Belediye YÜNTAŞ Kadın Voleybol Takımı, müsabakalar sonucunda şampiyonluk kupasını kaldırarak voleybolun en üst ligi kabul edilen Sultanlar Ligi'ne yükselme başarısı gösterdi. Normal sezonun ardından gerçekleştirilen play-off karşılaşmalarında rakiplerini mağlup etmeyi başaran Afyon temsilcisi, elde ettiği bu kritik galibiyetle organizasyonu namağlup tamamlayıp Sultan Ligi'ne yükseldi. Karşılaşmaların bitiş düdüğüyle birlikte teknik heyet, sporcular, salonda yer alan taraftarlar tarihi zaferin mutluluğunu hep birlikte yaşadı.

GÖRKEMLİ ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI

Sultanlar Ligi biletinin alınmasının ardından Afyonkarahisar Belediyesi organizasyonunda Veysel Eroğlu Spor Salonu'nda geniş katılımlı resmi bir kutlama programı icra edildi. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal öncülüğünde düzenlenen törene binlerce vatandaş katılım sağlarken, şampiyon kadro tribünleri dolduran coşkulu kalabalığın tezahüratları eşliğinde tek tek sahneye davet edilerek tebrikleri kabul etti. Saha içerisinde yeniden kaldırılan şampiyonluk kupası salonu dolduran voleybolseverler ile buluşturulurken, tören boyunca şehirdeki birlik beraberlik vurgusu ön plana çıktı.

KULÜP YÖNETİMİNDEN HEDEF AÇIKLAMASI

Kutlama töreninde konuşma gerçekleştiren Kulüp Başkanı Ahmet Akkent, Türkiye'de 7 şehirden 14 seçkin takımın mücadele ettiği dünyanın en prestijli liglerinden birine yükselmenin haklı gururunu yaşadıklarını ifade etti. Takımın kurulduğu günden bu yana iki sezon üst üste şampiyonluk yaşayarak 2. Lig'den Sultanlar Ligi'ne kadar tırmandığını hatırlatan Akkent, gelecek yıllardaki hedeflerinin bu ligde kalıcı olmak, olduğunu dile getirdi. Akkent, bu tarihi başarıda emeği bulunan belediye yönetimine, teknik heyete, sporculara, sponsorlara, tribünleri dolduran taraftarlara teşekkürlerini iletti.

BAŞKANDAN GELECEK VİZYONU

Açıklamalarda bulunan Başkan Köksal, geçen yıl kurulan takımın kısa sürede imkansız görünen hedefleri gerçekleştirerek namağlup şekilde Sultanlar Ligi'ne çıkmayı garantileyen tek ekip olduğunu belirtti. Oyuncuların sahada gösterdiği inanç, azim, sabır sayesinde hayallerin gerçeğe dönüştüğünü vurgulayan Köksal, lig mücadelelerinde kalıcılık sağlama dileğini kamuoyuyla paylaştı. Şehrin spordaki başarısını uluslararası platformlara taşımayı amaçladıklarını bildiren Köksal, Afyonkarahisar adını dünyada temsil etme hedefi doğrultusunda çalışmalara ara vermeden devam edeceklerini aktardı.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör