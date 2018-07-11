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Son Dakika Haberi: , 2018 mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama...

Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren 2018 mülakat sonuçları hakkında son dakika haberi yaşandı. 60 bine yakın başvurunun yapıldığı likte, mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu. Sözleşmeli öğretmenlik 2018 mülakat sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi internet sitesi olan 'meb.gov.tr' üzerinden ulaşmak mümkün. Sözleşmeli öğretmenlik ve atama sonuçları ne zaman yapılacak? Sözleşmeli öğretmenlik başvurular nasıl yapılacak? İşte sözleşmeli öğretmenlik sonuçları hakkında merak edilenler...

AA Eğitim Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:46 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 11:48
Son Dakika Haberi: MEB, sözleşmeli öğretmenlik 2018 mülakat sonuçları açıklandı! MEB sonuç sorgulama...

Binlerce öğretmen adayını yakından ilgilendiren mülakat sonuçları hakkında son dakika haberi yaşandı. 60 bine yakın başvurunun yapıldığı likte, mülakat sonuçlarının açıklandığını duyurdu.

Sözleşmeli öğretmenlik 2018 mülakat sonuçlarına Milli Eğitim Bakanlığı'nın () resmi internet sitesi olan 'meb.gov.tr' üzerinden ulaşmak mümkün.

Bakanlığın açıklamasında şöyle denildi:

"Sözleşmeli öğretmenlik sonuçları açıklandı. Sözlü sınav sonuçlarına itirazlar 11-13 Temmuz arasında, de 17-20 Temmuz'da alınacak. Atama sonuçları ise 23 Temmuz'da ilan edilecek."

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLİK 2018 ATAMA TERCİHLERİ VE SONUÇLARI NE ZAMAN?

Sözlü sınav sonuçlarına ilişkin itirazlar 11-13 Temmuz tarihleri arasında, atama tercihleri de 17-20 Temmuz tarihleri arasında alınacak.

Atama sonuçları ise 23 Temmuz tarihinde açıklanacak.

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MÜLAKAT SONUÇLARINA GÖRE BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?

Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 20 (yirmi) okulu elektronik ortamda tercih edebilecek.

Tercihler, aynı il ve/veya farklı illerde bulunan eğitim kurumları arasından istenilen öncelikte yapılabilecek. Tercihler herhangi bir il veya ilçe millî eğitim müdürlüğüne onaylatılacak. Adaylar il veya ilçe millî eğitim müdürlüğünce başvuruları onaylanmadıkça tercih değişikliği yapabilecek. Adayların tercih dışı seçenek olarak; "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istemiyorum", "Tercihlerim dışındaki eğitim kurumlarına atanmak istiyorum" seçeneklerinden birini mutlaka işaretlemesi gerekecek.

Sözlü sınavda başarılı olanların atamaları, tercihleri de dikkate alınarak sözlü sınav puanı üstünlüğüne göre elektronik ortamda gerçekleştirilecek. Adayların puanlarının eşitliği hâlinde KPSS puan üstünlüğü dikkate alınacak, eşitliğin devamı hâlinde atanacak aday bilgisayar kurası ile belirlenecek.

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMENLER NE İŞ YAPAR?

Sözleşmeli öğretmenler, kadrolu öğretmenlerin yaptığı gibi;

  • Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda çalışırlar,
  • Kadrolu öğretmenler hangi yetkilere sahipse, sözleşmeli öğretmenler de aynı yetkilere sahiptirler,
  • Yetkili oldukları dersi anlatıp öğrencilerin öğrenme düzeylerini ölçecek sınavlar yaparlar.
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