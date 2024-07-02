Edip Cansever Şiirleri - Edip Cansever’in En Güzel Şiirleri, Hayatı ve Eserleri

Şiire olan ilgisi genç yaşlarda başlayan Edip Cansever'in ilk şiir kitabı "İkindi Üstü" 1957'de yayımlandı. Bu kitapla birlikte Türk edebiyatında önemli bir yer edinen Cansever, ardı ardına yayımladığı eserleriyle şiir dünyasında kendine sağlam bir yer edindi. Edip Cansever şiirleri insanın içsel yolculuğunu, varoluşsal sancılarını ve hayatın anlamını sorgulayan eserlerdir. İşte Edip Cansever'in en güzel şiirleri, hayatı ve eserleri.

Edip Cansever'in Hayatı

Ömer Edip Cansever adıyla 1928 yılında İstanbul'da doğan şair, Çankırılı bir ailenin üçüncü çocuğu ve tek erkek evladıdır. Şair ilk ve orta öğrenimi tamamladıktan sonra Yüksek Ticaret Mektebi'ne başladı. Edip Cansever yüksek öğrenimini yaparken Kapalıçarşı'da ticaret yaparak ailesinin geçimini sağlayan babasının dükkanında çalışmaya başladı. Kapalıçarşı'da ömrünün 30 yılını geçiren yazar, bir antikacı dükkânı açtı ve işleri ortağına bırakarak tüm zamanını dükkânın asma katında geçirip yazma ve okuma işleri ile meşgul oldu.

1975 yılında Kapalıçarşı esnaflığını bırakarak kışları İstanbul'da yaşarken yazları ise kendisine iyi geldiğini düşündüğü Akdeniz sahillerine gidiyordu. 1986 yılında henüz yeni taşındığı Bodrum'da beyin kanaması geçirdi. Bir kez evlenen ve iki çocuğu bulunan Cansever, ameliyat edilmek üzere İstanbul'a getirildi fakat kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edip Cansever'in Sanat Hayatı ve Türk Edebiyatındaki Yeri

İlk eserlerinde ön adı olan Ömer ismini kullanan ve daha sonra bu adla eserlerinin altına imzasını atmayan Edip Cansever'in gençlik eserlerinde Garip akımını takip ettiği anlaşılır. Öyle ki ilk şiirlerinin yer aldığı "İkindi Üstü" kitabında tema yaşama sevinci olmuştur. Sonraki eserlerinde ise varoluş kaygıları, umutsuzluk, yalnızlık ve karamsarlık ana temadır.

Şiirlerinde bir dönem toplumsal eleştiriler yapmak için mizahı da kullanan yazar, 1951'de çıkardığı "Nokta" dergisi sayesinde pek çok yazar ve şair ile tanışma fırsatı buldu.

Hayatının ilerleyen dönemlerinde İkinci Yeni akımı şairleri içinde yer alan Cansever, tarz olarak Turgut Uyar'a yakın bulunur. Özellikle hayatının son dönemlerinde otel metaforunda sık sık yararlandığı için "Oteller Şairi" adıyla anılmaya başlanmıştır.

Edip Cansever'in Aldığı Ödüller

Cansever, 1958 yılında "Yerçekimli Karanfil" şiiri ile Yeditepe Şiir Armağanı Ödülü'nü, 1977 yılında "Ben Ruhi Bey Nasılım" şiiri ile Türk Dil kurumu Şiir Ödülü'nü ve 1981 yılında "Yeniden" şiiri ile Sedat Simavi Edebiyat Ödülü'nü kazanmıştır.

Edip Cansever'in Şiirleri

Eserlerinde modern insanın yalnızlığını ve yabancılaşmayı işleyen Edip Cansever, eserleriyle okuyucuyu derin düşüncelere sevk eden bir yazardır. Örneğin, "Mendilimde Kan Sesleri" şiirinde geçen

"Gökyüzü gibi bir şey bu çocukluk

Hiçbir yere gitmiyor." dizeleri onun çocukluk ve masumiyet temalarını işlerken, aynı zamanda hayatın geçiciliğine ve zamanın akışına dair derin bir mana taşır.

Tiyatroya da ilgisi olan yazarın Antigone, Tragedyalar, Çağrılmayan Yakup adlı eserleri tiyatro sanatından etkilenmesinin birer sonucu olarak görülmektedir.

Sanatçının en çok bilinen ve en sevilen şiirleri;