KGF özel okullara can suyu oldu

TÖZOK tarafından "Cumhuriyetin 100. yılı ve eğitimin geleceği" temasıyla düzenlenen 21. Geleneksel Eğitim Sempozyumu dün Antalya'da başladı. Sempozyuma özel okul ücretlerine yapılan yüzde 65 zam sınırı tartışmaları damga vurdu. Konuyla ilgili gazetecilere özel açıklamalarda bulunan Öztürk ''Okulların vergi, sosyal sigorta primleri ve benzer tüm resmi ödemelerde yapılacak destek ve düzenlemeler maliyetlerimizi düşürecek. Buradan elde edilecek kaynak da eğitim öğretimi iyileştirmek adına öğretmenlerimize aktarılacaktır. Bu anlamda Kredi Garanti Fonu düzenlemesini, okullarımıza nefes aldıracak bir çalışma olarak görüyoruz'' dedi.





Zafer Öztürk özel okul ücretlerine yapılan zam sınırlaması, yemek ve kırtasiye ücretleri, EYT'li öğretmenler, öğretmen maaşları ve kurslarla ilgili şu açıklamalarda bulundu:



-GİDER KALEMİ ETİK DEĞİL: Özel okulların ailelerden talep ettiği 'genel-gider' kalemi yönetmeliği uygun değil. Sistem üzerinde bir madde olsa da böyle bir adım etik değil. Yemek, kırtasiye adı altında alınması legal ama 'genel-gider' diye bir şey olamaz.



-FAHİŞ ÜCRET TARTIŞMALARI: Televizyonların ekranlarında, sürekli 300 bin lira ücret isteyen okullar gündeme getirilmekte. Sanki bütün okullar bu ücrete çalışıyormuş izlenimi oluşturuluyor. Halbuki bu okulların toplam sayısı 12 bin özel okul arasında yüzde 1 oranında.



-DEVLETE GEÇİŞLER ARTIYOR: Velilerimizin gelir seviyesi iki kat artmış olsa da orta direk dediğimiz kesim bu süreçte çok etkilendi. Bu yüzden resmi okullara geçişleri duymaya başladık. Devletin velilere önceki yıllarda olduğu gibi bir desteği artık şart. Gelir seviyesi yüksek birçok ülkede olduğu gibi, bizim ülkemizde de çocuğunu özel okula gönderen her veliye belirli oranda teşvik ve destek verilmeli.

ÖĞRETMEN KAÇIP KURS AÇIYOR



Maaş sıkıntısı nedeniyle öğretmenlerin özel okullardan gitmeye başladığını anlatan Öztürk ''Özel okul öğretmenleri okullardan ayrılmaya başladı. 5-6 öğretmen bir araya gelip kurs ve etüt merkezi açıyor. İnanılmaz bir kurs enflasyonu başladı. Şu an açık lisede 1.5 milyondan fazla öğrenci var. Birçok iyi Anadolu lisesinde okuyan 12'nci sınıf öğrencisi, kursa kayıt yaptırıyor. Kurs ücretleri ile ilgili kısatlama da yok. İstanbul'da semtine göre yıllık kurs ücreti 250 bine çıkıyor'' bilgisini verdi.



EYT'Lİ ÖĞRETMENİN DURUMU



Öztürk EYT'li öğrentmenlerin durumuyla ilgili de ''EYT şubatta çıksa ve öğretmen ayrılmak istese ne yapacağız? Bunun için Bakanlıktan destek istedik. Bu konuda yardımcı olacaklarını söylediler. Öğretmenimizin hakları saklı kalmak kaydıyla sözleşmesi bitene kadar okulda öğrencisi ile beraber kalmasını istiyoruz'' dedi.





TALEPLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ



Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürü Mustafa Gelen de "Bakanlık olarak temel vizyonumuzu gerçekleştirmeye yönelik çabalarımızın özel öğretim kurumlarının eğitim öğretim sistemi içindeki konumlanmasıyla desteklendiğinin farkındayız. Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü olarak mevcut durumda yaklaşık 34 bin kurumla örgün ve yaygın eğitim-öğretim hizmetinin etkin, verimli ve kalite odaklı gerçekleştirilmesini sağlamaya çalışıyoruz. Özel öğretim kurumlarımızın sundukları hizmetlerin kalitesinin artmasına yönelik ihtiyaç duydukları destekleri kapsamlı biçimde değerlendiriyoruz" açıklamasını yaptı.