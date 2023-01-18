Öğrencilere ‘Dijital’ karne hediyesi

Bahçelievler'deki tüm ilkokulda eğitim gören 32 bin öğrenciye hediye edilen platforma üye olan öğrencilerin aktif veya geçirdikleri süre an ve an takip edilecek. Okullarda görev yapan bin öğretmene de hediye edilen uygulama ile 10 farklı alanda eğitimler verilecek. 3 bin 600'den fazla bölümü içerecek programda öğrenciler 90'dan fazla eğitim içeren oyun oynayacak. Program okul öncesi ve ilkokul öğrencilerini kapsıyor. İnsan zihninin en fazla öğrenmeye açık olduğu zaman dilimindeki öğrencileri içeren program, eğlenerek öğrenmeyi hedefliyor.

ÖĞRENCİLERİMİZİ GELECEĞE HAZIRLIYORUZ

Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, çalışmayı 'Stratejik Bir Öğrenme' metodu olarak değerlendirdi. Bahadır, "Hedefi öğretme; Metodolojisi ise çocuklarımızın en çok sevdiği şey, oyun. Bu bence çok stratejik bir yol" dedi. Belediye olarak eğitimi önemsediklerini belirten Bahadır, çalışmayı şu cümleler ile anlattı: "Çocuklarımızın en hızlı öğrenme yaş aralıklarından biri de 06-10 yaş arası gösteriliyor. Bu dönemde çocuklarımızı eğitime teşvik etmek çok önemli. Bir çocuğumuza 'dersini yap!' dediğimizde bu bazen sıkıcı olabiliyor. Ayrıca mobil alan birçok velimizin haklı önyargılarının olduğu bir platform. İşte tüm handikaplara karşın Premium üyelik vereceğimiz uygulama, bu açıdan çok önemli. Çocuklarımızın hiç sıkılmadan oyun oynayarak öğrenme becerisi kazanacakları bir uygulama. Bu bence stratejik bir öğrenme metodu. Bahçelievlerli öğrencilerimize katkı sunacak bu hizmeti halkımız ile buluşturmanın mutluluğunu yaşıyorum" dedi. Belediye olarak 'Öğrencilerini geleceğe hazırlayan' bir Belediye olarak kendilerini konumladıklarını belirten Başkan Bahadır, çalışma ile kimilerini korktuğu mobil uygulama alanını bir eğitim platforma dönüşeceğini kaydetti.

OYUN OYNAYARAK ÖĞRENME METODU

Bahçelievler Belediyesi tarafından Premium üyelik verilecek ve kendini 'Çocuk Eğitim Platformu' olarak adlandıran mobil uygulama, online eğitim programları sunuyor. Bu anlamı ile "Okul Eğitimlerinin Tamamlayıcısı" bir hizmet sunuluyor. Platform kendini 'Güvenli Oyun Sahası' olarak nitelendiriyor. Uygulama içerisinde yer alan tüm oyunlar pedagoglar gözetiminde geliştirildi. Yüzlerce hazırlanan oyunlar öğrencileri oyun oynarken öğrenmeye sevk ediliyor. Akıllı formüller ile işleyen bir algoritmanın oluştuğu uygulama, ebeveynler ve eğitmenler için güvenli mobil oyun ortamı hizmeti sağlıyor.