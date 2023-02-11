Özel okullar misafir öğrencileri bekliyor

Deprem bölgesinden ayrılıp eğitimine başka ilde devam edecek olan öğrenciler için Türkiye Özel Okullar Derneği, Tüm Özel Öğretim Kurumları Derneği, Özel Öğretim Derneği, Özel Eğitim-Öğretim Derneği, Özel Öğretim Kurumları Birliği Derneği, Ankara Eğitim Platformu bir araya geldi. 6 dernek ulusal sosyal sorumluluk projesi başlattı. Buna göre kampanyaya destek olacak özel öğretim kurumları, depremden etkilenen öğrencileri ikinci dönem boyunca yemek-kitap-servis ve eğitim dahil olmak üzere tam burslu olarak, ücretsiz okutulacak. Projeye destek olan kurumlar kontenjanını misafirogrenci.org ilan edecek. Öğrenciler bu internet sitesinden müracaatta bulunabilecek. Kayıt işlemleri de web sayfasından yürütülecek. Süreçler Milli Eğitim Bakanlığının denetimine açık olacak. Kampanyaya şu an 21 ilden 106 özel okul, 2 bin öğrenci için katılım gösterdi. Proje Koordinatörü Gökhan Ünlüer, daha çok ilde, özel okula ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.