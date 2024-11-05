Sınav sistemi değişmeyecek

Bu yıl 1, 5 ve 9. sınıflar eğitim-öğretim yılına yeni müfredatla başladı. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli kademeli olarak gelecek yıllarda tüm sınıfları kapsayacak. Yeni müfredatla birlikte velilerin ve öğrencilerin en çok merak ettiği şeylerden biri merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olup olmayacağı yönünde. Beceri temelli bir müfredat olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'yle eğitim gören çocukların lise ve üniversite sınavlarında nasıl sorularla karşılaşacakları merak konusu. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy ile bir araya geldi. Bu görüşme de eğitim camiasında "Sınav sistemi değişiyor mu?" gibi sorulara neden oldu. SABAH'a konuşan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kaynakları, "Öğretmenlerden ve velilerden çok sayıda soru aldık. 'Yeni müfredatla birlikte merkezi sınavlarda herhangi bir değişiklik olacak mı?' gibi. Sınavlarda herhangi bir değişiklik söz konusu değil. Gerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), gerekse Liselere Geçiş Sınavı'nda (LGS) sistemsel bir değişiklik olmayacak" bilgisini verdi.Bakan Yusuf Tekin ile ÖSYM Başkanı Ersoy'un görüşmesine yönelik MEB'den yapılan yazılı açıklamada "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" kapsamında hazırlanan beceri örgüsü temelli müfredata geçiş yapılmasının ardından dört yıl sonraki Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için birlikte yürütülecek çalışmalara ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Bu kapsamda, "Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin bu yıldan itibaren lise 9'uncu sınıflarda uygulanmaya başlamasıyla birlikte bu öğrencilerin 4 yıl sonra gireceği YKS'de soruların yeni müfredatla uyumlu hâle getirilerek hazırlanması konusu istişare edildi" denildi. Bakanlık kaynakları 4 yıl içinde sınav sistemlerinde bir değişiklik yapılamayacağını belirterek, "Bu yıl ve gelecek 3 yıl için YKS ve LGS soruları benzer tipte olacak. 4 yıl sonraki YKS'de ise sorular yeni müfredatın kazanımlarını ölçmeye yönelik olacak. Soru tipleri yeni müfredata uygun hazırlanacak. Sorular öğrencilerin yeni müfredatla hedeflenen becerileri kazanıp kazanmadığını ölçecek" dedi.Milli Eğitim Bakanlığı'nca (MEB), 2024-2025 eğitim-öğretim yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki sınavın 15 Haziran 2025'te yapılacağı bildirildi. Yapılan yazılı açıklamada, "LGS kapsamındaki merkezi sınavda tüm sorular, 8'inci sınıf ders kitapları öğretim programlarında yer alan konu ve kazanımlar esas alınarak hazırlanacak ve önceki sınavdan farklı bir uygulama olmayacak" denildi. YKS'nin ise 21-22 Haziran'da yapılması planlanıyor.MilliEğitim Bakanı Yusuf Tekin geçtiğimiz günlerde yaptığı bir okul ziyaretinde YKS'ye hazırlanan öğrencilere öğretmenlerinin anlattıkları ve ders kitapları dışında başka bir şeye ihtiyaçları olmayacağını söyledi. Tekin, "Size dağıttığımız ders kitaplarımıza, öğretmenlerimizin size anlattığı derse odaklanın. Üniversiteye giriş için sıralama yapmak üzere bir sınav yapılıyor. Orada sıralamalardaki yerinizi belirleyecek yegâne şey okul dersleriniz, okuldaki kazanımlarınız, öğretmenlerinizin size anlattıkları" dedi.