1 haftada 127 bin yatırımcı geldi

Altın fiyatlarındaki hızlı yükselişin yerini satışa bırakması ve mevduat faizlerindeki gerileme, enstürman arayışındaki yatırımcının tekrar Borsa İstanbul'a dönmesini sağladı. Sermaye Piyasası Kurulu'nun geçen hafta bir şirketin halka arzına izin vermesinin de etkisiyle, son 2 yıldır borsadan kaçan yatırımcılar rotayı tekrar hisse senedine çevirdi. Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerine göre borsadaki yatırımcı sayısı 24-31 Ekim haftasında 127 bin 175 kişi artarak tekrar 6.5 milyonu geçti. Son 11 ayın en hızlı artışının gerçekleştiği yatırımcı sayısında Haziran 2025 seviyesine dönülmüş oldu.

REKOR TALEP GELDİ

Hisse senetleri bugün borsada işlem görmeye başlayacak olan Ecogreen Enerji Holding, geçen hafta artırılan sermayesinin yüzde 20.3'ünü temsil eden 110 milyon adet hisseyi, 10.4 liradan halka arz etti. Halka arz büyüklüğü 1 milyar 144 milyon TL oldu. Halka arzda, halka arz edilen 110 milyon TL nominal değerli payların 8.94 katına denk gelen 983.1 milyon TL nominal değerli talep geldi. Yurtiçi bireysel yatırımcılar 4.84 kat, yüksek başvurulu yatırımcılar 41.3 kat, yurtiçi kurumsal yatırımcılar 8.7 kat, yurtdışı kurumsal yatırımcılar ise 2.76 kat talep gösterdi. Gelen talebin büyüklüğü 10.2 milyar TL oldu. Halka arza katılan yatırımcı sayısı 478 bin 705 oldu.

14 ŞİRKET HALKA AÇILDI

Sermaye Piyasası Kurulu verilerine göre bu yıl 14 şirket hisse senetlerini halka arz ederek borsada işlem görmeye başladı. Gerçekleştirilen halka arzların toplam büyüklüğü 31.7 milyar TL olurken, talep ise 59.4 milyar TL oldu. Borsa İstanbul'da geçen yıl 34 şirket 59.5 milyar TL, 2023'te 54 şirket 79.3 milyar TL, 2022'de 40 şirket 19.3 milyar TL ve 2021'de 52 şirket 21.6 milyar liralık halka arz gerçekleştirdi. Böylece son 5 yılda 194 şirket 211.4 milyar liralık halka arza imza attı.

BORSA KASIM'I SEVİYOR

Öte yandan istatistikler son 6 yılda Borsa İstanbul'un kasım aylarında pozitif bir performans ortaya koyduğunu gösteriyor. Endeks Kasım 2019'da yüzde 7, 2020'de yüzde 15, 2021'de yüzde 18, 2022'de yüzde 20, 2023'te yüzde 6.8 ve 2024'te yüzde 9 yükseldi. Son 6 yılın kasım ayı ortalama yükselişi yüzde 12.6 oldu. Analistler dün açıklanan ekim ayı enflasyonunun beklentilerin altında kalmasıyla endeksin yükselişinin hızlanacağı görüşünde. Öte yandan borsada endeks 2004-2024 yılları arasında son çeyreklerda da pozitif görünüm sergiledi. Son 21 yılın sadece 6'sında son çeyrekte düşen endeks, 15'inde yükseliş gösterdi. 2004'ten bu yana en büyük son çeyrek yükselişi yüzde 73.2 ile 2022'de yaşanırken, en büyük son çeyrek düşüşü ise yüzde 25.5 ile 2008'de görüldü.