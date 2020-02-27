TOKİ İzmir Kemalpaşa kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Kemalpaşa konutları kura çekilişi saat kaçta?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde inşa edilecek 800 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi bugün düzenlenecek. Kemalpaşa İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda yapılacak olan çekiliş, noter denetiminde gerçekleştirilecek. 2+1 ve 3+1 daireler için binlerce başvuru alınırken şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı verildi. Böylelikle, '2020 İzmir TOKİ Kemalpaşa başvuru sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevabına ulaşacak.

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2020 TOKİ KEMALPAŞA KURA ÇEKİMİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Toplu Konut İdaresi'nin 560 adet 2+1 daire, 240 adet 3+1 daire yapmayı planladığı Kemalpaşa ilçesi kura çekimi bugün saat 11.00'de İlçe Gençlik Spor Müdürlüğü Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek. Çekilişi bizzat takip etmeyi düşünen vatandaşların yanında takip edemeyecek olan vatandaşlar da konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Durum böyle olunca da 2020 İzmir TOKİ Kemalpaşa kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösteriyor.

İZMİR TOKİ KEMALPAŞA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ AÇIKLANDI MI?

Haberimizden, İzmir Kemalpaşa için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.