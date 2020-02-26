TOKİ İzmir Seferihisar kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı 2020! TOKİ Seferihisar çekilişi kura sonuçları hızlı sorgula

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Seferihisar ilçesinde inşa edilecek bin konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi düzenlendi. Seferihisar Belediyesi Düğün Salonu'nda yapılan çekiliş, noter denetiminde yapıldı. Toplam 22 bin 204 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. 700 adet 2+1 daire için 11 bin 295, 300 adet, 3+1 daire için ise 10 bin 909 başvuru yapıldı. Böylelikle, '2020 İzmir TOKİ Seferihisar kura sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu.

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TOKİ SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Çekilişi bizzat takip eden vatandaşların yanında takip edemeyen vatandaşlar da konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca da 2020 İzmir TOKİ Seferihisar kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösteriyor.

İZMİR TOKİ SEFERİHİSAR KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

Haberimizden, İzmir Seferihisar için gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.