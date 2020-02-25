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Karabağlar kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı: 2020 İzmir TOKİ konutları kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

100 bin sosyal konut kapsamında Karabağlar kura sonuçları açıklandı. Bilindiği gibi, geçtiğimiz günlerde il il tarih verilmiş ve kura sonuçları bilgisinin ne zaman erişime açılacağı duyurulmuştu. Bu doğrultuda, ilk olarak 2020 TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları açıklandı. 2+1 ve 3+1 olarak toplamda 750 konutun yapılacağı projede kura çekimi bugün gerçekleşti. Halkapınar Spor Salonunu dolduran vatandaşlar, çekilen kuraları heyecanla yakından takip etti. Bu noktada, '2020 TOKİ İzmir kura sonuçları ve isim listesi sorgulama nasıl yapılır?' sorusunun yanıtı en çok araştırılanlar arasında öne çıkıyor. Haberimizden, TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 25.2.2020 07:07 Güncelleme Tarihi: 25.2.2020 07:07 ABONE OL
TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı: 2020 İzmir TOKİ konutları kura çekilişi sonuçları ve isim listesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ile Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle Toplu Konut İdaresi Başkanlığı () tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Karabağlar'da inşa edilecek 750 konutun hak sahipleri kura ile belirlendi. Halkapınar Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleşen çekiliş, İzmir 14'üncü Noterliği Başkatibi Atilla Karabağ denetiminde gerçekleşti. Bilindiği gibi, Toplu Konut İdaresi tarafından alınan başvurular geçtiğimiz ay sona ermişti. Karabağlar'da oturmanın hayalini kuran vatandaşlar da o günden bu yana '2020 TOKİ İzmir kura sonuçları açıklandı mı?' sorusuna yanıt arıyordu.

TOKİ İZMİR KURA BAŞVURU SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Çekilişi bizzat takip eden vatandaşların yanında takip edemeyen vatandaşlar da konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca da 2020 TOKİ İzmir kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösteriyor.

İZMİR KARABAĞLAR TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI MI?

Haberimizden, İzmir Karabağlar için gerçekleştirilen TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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TOKİ İzmir Karabağlar kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı: 2020 İzmir TOKİ konutları kura çekilişi sonuçları ve isim listesi
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