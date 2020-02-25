TOKİ İzmir Seferihisar kura çekilişi sonuçları 2020 açıklandı mı? TOKİ Seferihisar başvuru kura sonuçları ve isim listesi sorgulama

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, İzmir Seferihisar'da yapılacak 1000 konutun hak sahipleri bugün belirlenecek. Bilindiği gibi, geçtiğimiz haftalarda her il ve ilçe için kura çekimi tarihi, saati açıklanmıştı. Bu doğrultuda, İzmir TOKİ Karabağlar kura sonuçları dün açıklandı. Bugün ise şehrin bir diğer ilçesi olan Seferihisar kura çekilişi ve sonuçları için heyecan dorukta. 700 adet 2+1, 300 adet 3+1 tipi konut yapılacak projeye binlerce başvuru geldi.

TOKİ İZMİR SEFERİHİSAR KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

Seferihisar Belediye Düğün Salonu'nda yapılacak olan kura çekilişi, saat 11.00'de başlayacak ve noter huzurunda gerçekleşecek.

İZMİR SEFERİHİSAR TOKİ KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Çekilişi bizzat takip etmeyi düşünen vatandaşların yanında takip edemeyecek olan vatandaşlar da günün ilk saatlerinden itibaren konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Hâl böyle olunca da 2020 TOKİ İzmir kura başvuru sonuçları ve Seferihisar isim listesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösteriyor.

Haberimizden, İzmir Seferihisar için gerçekleştirilecek olan 2020 TOKİ kura çekimi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.