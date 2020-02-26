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kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Aliağa kura çekilişi ne saat kaçta yapılacak?

100 bin sosyal konut kapsamında kura sonuçları için geri sayım sürüyor! Toplu Konut İdaresi tarafından geçtiğimiz günlerde il il tarih verilmiş ve kura sonuçları bilgisinin ne zaman, hangi tarihlerde erişime açılacağı duyurulmuştu. Bu doğrultuda, 2020 TOKİ Karabağlar ve Seferihisar kura sonuçları açıklandı. Bugün ise 560 adet 2+1 daire ile 225 adet 3+1 dairenin yapılacağı 'in bir diğer ilçesi olan Aliağa kura çekilişi sonuçları açıklanacak. Peki, 2020 TOKİ Aliağa kura çekilişi saat kaçta yapılacak? İzmir TOKİ Aliağa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ne zaman yapılacak? Haberimizden, 2020 İzmir TOKİ Aliağa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı hakkında bilgi edinebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.2.2020 11:21 ABONE OL
TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Aliağa kura çekilişi ne saat kaçta yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi bugün düzenlenecek. ENKA Kapalı Spor Tesisleri'nde yapılacak çekilişi, noter denetiminde yapılacak. Proje kapsamında 525 adet 2+1 daire ve 225 adet 3+1 daire yapılacak. Peki, 2020 TOKİ Aliağa kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte, bazı bilgiler..

KARABAĞLAR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

SEFERİHİSAR SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2020 TOKİ ALİAĞA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ENKA Kapalı Spor Tesisleri'nde düzenlenecek olan TOKİ Aliağa kura çekilişi, saat 13.00'de başlayacak.

İZMİR TOKİ ALİAĞA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI AÇIKLANDI MI?

Haberimizden, için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.

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TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Aliağa kura çekilişi ne saat kaçta yapılacak?
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