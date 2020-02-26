TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları ve isim listesi açıklandı mı? 2020 TOKİ Aliağa kura çekilişi ne saat kaçta yapılacak?

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi bugün düzenlenecek. ENKA Kapalı Spor Tesisleri'nde yapılacak çekilişi, noter denetiminde yapılacak. Proje kapsamında 525 adet 2+1 daire ve 225 adet 3+1 daire yapılacak. Peki, 2020 TOKİ Aliağa kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı ne zaman erişime açılacak? İşte, bazı bilgiler..

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2020 TOKİ ALİAĞA KURA ÇEKİLİŞİ SAAT KAÇTA YAPILACAK?

ENKA Kapalı Spor Tesisleri'nde düzenlenecek olan TOKİ Aliağa kura çekilişi, saat 13.00'de başlayacak.

İZMİR TOKİ ALİAĞA KURA SONUÇLARI VE İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI AÇIKLANDI MI?

Haberimizden, İzmir Aliağa için gerçekleştirilecek olan TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.