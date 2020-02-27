TOKİ İzmir Aliağa kura sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı 2020! TOKİ Aliağa kura çekilişi başvuru sonuçları açıklandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın koordinasyonu ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın desteğiyle TOKİ tarafından yürütülen '100 Bin Yeni Sosyal Konut Projesi' kapsamında, Aliağa ilçesinde inşa edilecek 750 konutun hak sahiplerinin belirlenmesi için bugün kura çekimi düzenlendi. Aliağa Belediyesi ENKA Kapalı Spor Tesisleri'nde yapılan çekiliş, noter denetiminde yapıldı. Toplam 30 bin 187 başvuru arasından şehit ailelerine yüzde 10, engellilere ise yüzde 5 öncelikli hak sahibi olma şansı sunuldu. Böylelikle, '2020 İzmir TOKİ Aliağa kura sonuçları açıklandı mı?' sorusu da cevabına ulaşmış oldu.

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2020 TOKİ ALİAĞA KURA SONUÇLARI AÇIKLANDI! İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

Çekilişi bizzat takip eden vatandaşların yanında takip edemeyen vatandaşlar da konuya yönelik bilgi edinmeye çalışıyor. Durum böyle olunca da 2020 İzmir TOKİ Aliağa kura başvuru sonuçları ve isim listesi sorgulama ekranı üzerindeki yoğunluk artış gösteriyor.

İZMİR TOKİ ALİAĞA KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ YAYINLANDI!

Haberimizden, İzmir Aliağa için gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi sonuçları ve isim listesi sorgulama hakkında bilgi edinebilirsiniz.