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haberi | Bakan Varank'tan o iddialara yalanlama: İyi niyetli değil...

haberi... Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak." dedi. Varank, Türkiye'de üretim tesisi olmadığı iddialarını yalanlayarak "Bu yönde yapılan açıklamalar iyi niyetli değil" diye konuştu. Varank ayrıca, kodlama ve yazılım okulları açılacağını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.4.2020 14:19 Güncelleme Tarihi: 14.4.2020 14:41 ABONE OL
Son dakika haberi | Bakan Varank'tan o iddialara yalanlama: İyi niyetli değil...

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank son dakika açıklamalarında bulundu. Bakan Varank, "Proje ekibimizin hazırladığı Türkiye Açık Kaynak Platformunun iki yıllık çalışmalarına kalkınma ajanslarımız 30 milyon lira katkı sunacak." dedi.

KODLAMA VE YAZILIM OKULLARI AÇILACAK

Bakan Varank, "Açık Kaynak Platformu kanalıyla kodlama eğitim programları düzenleyecek ve Bilişim Vadisi ile İstanbul'da yazılım okulları açacağız." diye konuştu.

Bakan Varank ayrıca, "Türkiye'nin aşı üretim tesisi olmadığı söyleniyor, doğru değil. Bu yönde yapılan açıklamalar bence iyi niyetli de değil." ifadelerini kullandı.

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Son dakika haberi | Bakan Varank'tan o iddialara yalanlama: İyi niyetli değil...
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