Devlet 1 milyon 700 bin KOBİ’nin yanında

Hükümet, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ekonominin omurgası 1 milyon 700 bin küçük ve orta boy işletmenin bu zor günleri atlatması için tüm imkânları seferber etmiş durumda. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan "e-Ticarette Dayanışma Kampanyası" ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada.com, Yemek Sepeti'nin aralarında bulunduğu 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi destek verecek. Kampanya kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları da komisyon oranlarında indirime gidiyor.
ASIL KAHRAMANLAR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman işletmelerin yanında olduklarını belirterek, "KOBİ'lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları" dedi.
Kampanya kapsamında e-ticaret siteleriyle görüştüklerini belirten Bakan Pekcan, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu" açıklamasını yaptı.
Bakan Pekcan, kampanyaya ilk adımda 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını söyledi. Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da onlara özel paketler hazırladı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Pekcan bütün e-ticaret sitelerini dayanışma kampanyasına davet etti.
18 SERBEST BÖLGEYE SÖZLEŞME DESTEĞİ
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 18 serbest bölgenin
mevcut işletme
sözleşmelerinin süresi
uzatıldı. Ticaret Bakanlığı,
bu bölgelerde sözleşme
sürelerini uzatabilecek.
Karar, arazisi
Hazine'ye ait serbest
bölgelerde üst yapıların
yeniden kullandırılması,
bölge arazisinin kullanımına
ilişkin mekânsal
yönetim planının hazırlanması
ve benzeri konularda,
alt mevzuat ile üst
mevzuat uyumunun daha
açık hale getirilmesine
yönelik düzenlemeleri
içeriyor.