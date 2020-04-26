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Devlet 1 milyon 700 bin ’nin yanında

HAZAL ATEŞ HAZAL ATEŞ Ekonomi
Giriş Tarihi: 26.4.2020 ABONE OL
Devlet 1 milyon 700 bin KOBİ’nin yanında
Hükümet, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ekonominin omurgası 1 milyon 700 bin küçük ve orta boy işletmenin bu zor günleri atlatması için tüm imkânları seferber etmiş durumda. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan "e-Ticarette Dayanışma Kampanyası" ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada.com, Yemek Sepeti'nin aralarında bulunduğu 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi destek verecek. Kampanya kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları da komisyon oranlarında indirime gidiyor.

ASIL KAHRAMANLAR
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman işletmelerin yanında olduklarını belirterek, "KOBİ'lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları" dedi.
Kampanya kapsamında e-ticaret siteleriyle görüştüklerini belirten Bakan Pekcan, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu" açıklamasını yaptı.
Bakan Pekcan, kampanyaya ilk adımda 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını söyledi. Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da onlara özel paketler hazırladı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Pekcan bütün e-ticaret sitelerini dayanışma kampanyasına davet etti.

18 SERBEST BÖLGEYE SÖZLEŞME DESTEĞİ
Cumhurbaşkanlığı kararıyla 18 serbest bölgenin mevcut işletme sözleşmelerinin süresi uzatıldı. Ticaret Bakanlığı, bu bölgelerde sözleşme sürelerini uzatabilecek. Karar, arazisi Hazine'ye ait serbest bölgelerde üst yapıların yeniden kullandırılması, bölge arazisinin kullanımına ilişkin mekânsal yönetim planının hazırlanması ve benzeri konularda, alt mevzuat ile üst mevzuat uyumunun daha açık hale getirilmesine yönelik düzenlemeleri içeriyor.

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Devlet 1 milyon 700 bin KOBİ’nin yanında
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