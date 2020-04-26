Devlet 1 milyon 700 bin KOBİ’nin yanında

Hükümet, koronavirüs salgını ile mücadele sürecinde ekonominin omurgası 1 milyon 700 bin küçük ve orta boy işletmenin bu zor günleri atlatması için tüm imkânları seferber etmiş durumda. Bu dönemde ticaretin devamını sağlamak için başlatılan "e-Ticarette Dayanışma Kampanyası" ile ilk adımda işletmelere N11, Trendyol, Hepsiburada.com, Yemek Sepeti'nin aralarında bulunduğu 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi destek verecek. Kampanya kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları da komisyon oranlarında indirime gidiyor.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, her zaman işletmelerin yanında olduklarını belirterek, "KOBİ'lerimiz hem iç ticaretin aksamaması hem de vatandaşlarımız evde kalırken ihtiyaçlarını karşılamak için cansiperane çalışıyorlar. Onlar ticaret hayatımızın asıl kahramanları" dedi.Kampanya kapsamında e-ticaret siteleriyle görüştüklerini belirten Bakan Pekcan, "Görüşmelerimiz devam ediyor. Kampanyamıza e-ticaret sitelerinin yanı sıra paket yemek ve sanal market uygulamaları da dahil oldu" açıklamasını yaptı.Bakan Pekcan, kampanyaya ilk adımda 10'un üzerinde elektronik ticaret sitesi ve yer sağlayıcının katıldığını ve destek sağladığını söyledi. Pekcan, "Kampanyamız kapsamında bazı e-ticaret siteleri KOBİ'lere yönelik vadelerini düşürürken, bazıları komisyon oranlarında indirime gitti. Bu sitelerin bir kısmı KOBİ'lerimize istihdam sözü verdi, bir kısmı da onlara özel paketler hazırladı" değerlendirmesini yaptı. Bakan Pekcan bütün e-ticaret sitelerini dayanışma kampanyasına davet etti.Cumhurbaşkanlığı kararıyla 18 serbest bölgeninmevcut işletmesözleşmelerinin süresiuzatıldı. Ticaret Bakanlığı,bu bölgelerde sözleşmesürelerini uzatabilecek.Karar, arazisiHazine'ye ait serbestbölgelerde üst yapılarınyeniden kullandırılması,bölge arazisinin kullanımınailişkin mekânsalyönetim planının hazırlanmasıve benzeri konularda,alt mevzuat ile üstmevzuat uyumunun dahaaçık hale getirilmesineyönelik düzenlemeleriiçeriyor.